المساحة الجيولوجية: زلزال في دولة إثيوبيا بقوة 5.5 درجات

السبت ١١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:١٨ مساءً
المساحة الجيولوجية: زلزال في دولة إثيوبيا بقوة 5.5 درجات
المواطن - فريق التحرير

أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، مساء اليوم السبت، أن محطات الرصد التابعة للهيئة، سجلت زلزالاً في دولة إثيوبيا بقوة 5.5 درجات.

زلزال في إثيوبيا:

وأوضحت الهيئة في بيان لها، عبر موقعها الرسمي في منصة إكس: أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية سجلت مساء يوم السبت الموافق 11 أكتوبر 2025 م، في تمام الساعة 19:18:27، زلزال بدولة إثيوبيا بلغ قدره الزلزالي 5.5 درجات على مقياس ريختر”.

