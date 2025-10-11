المساحة الجيولوجية: زلزال في دولة إثيوبيا بقوة 5.5 درجات

أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، مساء اليوم السبت، أن محطات الرصد التابعة للهيئة، سجلت زلزالاً في دولة إثيوبيا بقوة 5.5 درجات.

زلزال في إثيوبيا:

وأوضحت الهيئة في بيان لها، عبر موقعها الرسمي في منصة إكس: أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية سجلت مساء يوم السبت الموافق 11 أكتوبر 2025 م، في تمام الساعة 19:18:27، زلزال بدولة إثيوبيا بلغ قدره الزلزالي 5.5 درجات على مقياس ريختر”.