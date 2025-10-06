Icon

المصري خالد العناني رئيسًا لمنظمة اليونيسكو

الإثنين ٦ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٥٦ مساءً
المصري خالد العناني رئيسًا لمنظمة اليونيسكو
المواطن - فريق التحرير

فاز المصري الدكتور خالد العناني، بمنصب المدير العام الجديد لمنظمة اليونسكو، كأول عربي ومصري يفوز برئاسة المنظمة الأممية، بحسب ما أعلنه السفير المصري لدى باريس.

وعقدت جلسة انتخابات المدير العام الجديد لمنظمة اليونسكو، على مدى الساعات الماضية، وتنافس الدكتور خالد العناني، المرشح المصري والعربي، خلال الدورة 222 للمجلس التنفيذي لليونسكو في باريس، مع نظيره الكونغولي فيرمين إدوار ماتوكو، لاختيار الشخصية التي ستقود المنظمة في مرحلة شديدة الحساسية عالميًا، ليحسم الأمر فيما بعد للدكتور خالد العنانى يكون أول مصرى وعربى يزفر بهذا المنصب.

وفاز خالد العناني، بالمقعد خلفًا للفرنسية أودري أزولاي، حيث كان العناني وزير السياحة والآثار (22 ديسمبر 2019 – 13 أغسطس 2022)؛ وزير الآثار (23 مارس 2016 – 21 ديسمبر 2019)؛ أول وزير يتولى الحقيبتين معا منذ فصلهما عام 1966 وأستاذ علوم المصريات بقسم الإرشاد السياحي – كلية السياحة والفنادق – جامعة حلوان (عضو هيئة تدريس منذ 1993).

 

 

