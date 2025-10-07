الملك سلمان وولي العهد يبعثان رسالة شفهية لملك المغرب

استقبل جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، في القصر الملكي بالدار البيضاء، اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء.

ونقل سموه خلال الاستقبال، رسالة شفهية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- لجلالة ملك المملكة المغربية، تضمنت تحياتهما -أيدهما الله- لجلالته، والتأكيد على عمق العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين وسُبل تعزيزها وتنميتها في شتى المجالات.

فيما حمّل جلالته سموه، تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.

كما رحب جلالة الملك محمد السادس بسموه، منوهًا بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات كافة.