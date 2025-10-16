Icon

الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس كينيا في وفاة رئيس الوزراء السابق

الخميس ١٦ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:١٨ مساءً
المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس الدكتور ويليام ساموي روتو، رئيس جمهورية كينيا في وفاة رئيس وزراء جمهورية كينيا السابق السيد رايلا أودينغا.

وقال الملك المفدى: “تلقينا نبأ وفاة رئيس وزراء جمهورية كينيا السابق السيد رايلا أودينغا، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس الدكتور ويليام ساموي روتو، رئيس جمهورية كينيا في وفاة رئيس وزراء جمهورية كينيا السابق السيد رايلا أودينغا.

وقال سمو ولي العهد: “تلقيت نبأ وفاة رئيس وزراء جمهورية كينيا السابق السيد رايلا أودينغا، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنيًا لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء”.

