Icon

مشروعات الطرق في مكة المكرمة تُحدث تحولًا في كفاءة الحركة وسلامة التنقل Icon ولي العهد يلتقي رئيسة كوسوفا ورئيس غويانا ورئيس وزراء الجبل الأسود Icon الملك سلمان وولي العهد يعزّيان ملك تايلند Icon إعلان نتائج المرشحين للقبول النهائي بدورة الضباط الجامعيين بكلية الملك فهد الأمنية Icon كلية الملك فهد الأمنية تعلن نتائج القبول النهائي لدورة الضباط الجامعيين 55 Icon التجارة تستدعي 64 دراجة هارلي ديفيدسون Icon العثور على مقبرة جماعية في سوريا تضم أطفالاً بملابسهم Icon تحذير.. العمل لساعات طويلة يؤثر على الدماغ بشكل كارثي Icon ضبط مواطن مخالف بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية Icon الضمان الاجتماعي يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة الـ47 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
في وفاة والدته الملكة سيريكيت

الملك سلمان وولي العهد يعزّيان ملك تايلند

الإثنين ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٥:٥٠ مساءً
الملك سلمان وولي العهد يعزّيان ملك تايلند
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لجلالة الملك ماها فاجيرالونجكورن ملك مملكة تايلند، في وفاة والدته الملكة سيريكيت.

وقال الملك سلمان: “تلقينا نبأ وفاة والدتكم الملكة سيريكيت، ونعرب لجلالتكم ولأسرة الفقيدة ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه”.

قد يهمّك أيضاً
الملك سلمان وولي العهد يهنئان الحاكم العام لسانت فنسنت وجزر الغرينادين

الملك سلمان وولي العهد يهنئان الحاكم العام لسانت فنسنت وجزر الغرينادين

برعاية الملك سلمان.. انطلاق مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض

برعاية الملك سلمان.. انطلاق مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لجلالة الملك ماها فاجيرالونجكورن ملك مملكة تايلند، في وفاة والدته الملكة سيريكيت.

وقال سمو ولي العهد: ” تلقيت نبأ وفاة والدتكم الملكة سيريكيت، وأعرب لجلالتكم ولأسرة الفقيدة كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنيًا لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الملك سلمان وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخ علي عبدالله الجابر الصباح
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يعزيان أمير الكويت...

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان الحاكم العام لسانت فنسنت وجزر الغرينادين
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان الحاكم العام...

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك المغرب
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك المغرب

السعودية اليوم
الملك سلمان يوافق على منح وسام الملك عبدالعزيز لـ 200 مواطن ومواطنة لتبرع كل منهم بأحد أعضائه الرئيسة
أخبار رئيسية

الملك سلمان يوافق على منح وسام الملك...

أخبار رئيسية
الملك سلمان وولي العهد يهنئان كاثرين كونولي
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان كاثرين كونولي

السعودية اليوم
مفتي المملكة ينوّه بدعم القيادة لجهاز الإفتاء ويُثني على جهود الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ
السعودية اليوم

مفتي المملكة ينوّه بدعم القيادة لجهاز الإفتاء...

السعودية اليوم
أمر ملكي.. تعيين الشيخ صالح الفوزان مفتيًا للمملكة ورئيسًا لهيئة كبار العلماء
أخبار رئيسية

أمر ملكي.. تعيين الشيخ صالح الفوزان مفتيًا...

أخبار رئيسية
برعاية الملك سلمان.. انطلاق مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار غدًا
أخبار رئيسية

برعاية الملك سلمان.. انطلاق مؤتمر مبادرة مستقبل...

أخبار رئيسية