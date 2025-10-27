مشروعات الطرق في مكة المكرمة تُحدث تحولًا في كفاءة الحركة وسلامة التنقل ولي العهد يلتقي رئيسة كوسوفا ورئيس غويانا ورئيس وزراء الجبل الأسود الملك سلمان وولي العهد يعزّيان ملك تايلند إعلان نتائج المرشحين للقبول النهائي بدورة الضباط الجامعيين بكلية الملك فهد الأمنية كلية الملك فهد الأمنية تعلن نتائج القبول النهائي لدورة الضباط الجامعيين 55 التجارة تستدعي 64 دراجة هارلي ديفيدسون العثور على مقبرة جماعية في سوريا تضم أطفالاً بملابسهم تحذير.. العمل لساعات طويلة يؤثر على الدماغ بشكل كارثي ضبط مواطن مخالف بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية الضمان الاجتماعي يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة الـ47
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لجلالة الملك ماها فاجيرالونجكورن ملك مملكة تايلند، في وفاة والدته الملكة سيريكيت.
وقال الملك سلمان: “تلقينا نبأ وفاة والدتكم الملكة سيريكيت، ونعرب لجلالتكم ولأسرة الفقيدة ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه”.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لجلالة الملك ماها فاجيرالونجكورن ملك مملكة تايلند، في وفاة والدته الملكة سيريكيت.
وقال سمو ولي العهد: ” تلقيت نبأ وفاة والدتكم الملكة سيريكيت، وأعرب لجلالتكم ولأسرة الفقيدة كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنيًا لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء”.