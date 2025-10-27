الملك سلمان وولي العهد يعزّيان ملك تايلند

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لجلالة الملك ماها فاجيرالونجكورن ملك مملكة تايلند، في وفاة والدته الملكة سيريكيت.

وقال الملك سلمان: “تلقينا نبأ وفاة والدتكم الملكة سيريكيت، ونعرب لجلالتكم ولأسرة الفقيدة ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لجلالة الملك ماها فاجيرالونجكورن ملك مملكة تايلند، في وفاة والدته الملكة سيريكيت.

وقال سمو ولي العهد: ” تلقيت نبأ وفاة والدتكم الملكة سيريكيت، وأعرب لجلالتكم ولأسرة الفقيدة كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنيًا لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء”.