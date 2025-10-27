الملك سلمان وولي العهد يهنئان الحاكم العام لسانت فنسنت وجزر الغرينادين

تحذير.. تدخين الأب في المراهقة يسرّع شيخوخة الأبناء الموارد البشرية تعلن توطين 44 مهنة محاسبية جديدة في القطاع الخاص مؤتمر “Space Lead 25” يستشرف مستقبل الصحة والهندسة في الفضاء بوابة رقميّة تتيح الوصول إلى الفرص الاستثمارية في مختلف المدن السعودية التوابل الحارة وسيلة فعالة لتقليل السعرات الحرارية مشهد بديع.. رصد سديم “الجبار” في سماء رفحاء البيئة تحصل على اعتماد الآيزو (ISO 42001) لعام 2025م التأمينات الاجتماعية: شراء مدد خدمة غير متاح حاليًا الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أكثر من أسبوعين السعودية تستضيف الاجتماع التنسيقي الرفيع المستوى للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة السيدة سوزان دوغان الحاكم العام لسانت فنسنت وجزر الغرينادين، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب سانت فنسنت وجزر الغرينادين الصديق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لفخامة السيدة سوزان دوغان الحاكم العام لسانت فنسنت وجزر الغرينادين، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب سانت فنسنت وجزر الغرينادين الصديق المزيد من التقدم والازدهار.