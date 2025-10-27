Icon

بذكرى استقلال بلادها

الملك سلمان وولي العهد يهنئان الحاكم العام لسانت فنسنت وجزر الغرينادين

الإثنين ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٥٣ مساءً
الملك سلمان وولي العهد يهنئان الحاكم العام لسانت فنسنت وجزر الغرينادين
المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة السيدة سوزان دوغان الحاكم العام لسانت فنسنت وجزر الغرينادين، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب سانت فنسنت وجزر الغرينادين الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لفخامة السيدة سوزان دوغان الحاكم العام لسانت فنسنت وجزر الغرينادين، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب سانت فنسنت وجزر الغرينادين الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

