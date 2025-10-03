الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس ألمانيا إحباط تهريب أكثر من 19 كيلو شبو مخبأة في إحدى الشاحنات القادمة إلى السعودية خطيب المسجد الحرام: التوبة من أعظم أسباب التزكية للنفس والإصلاح للقلب ضبط 2174 مركبة مخالفة وقف أصحابها بأماكن ذوي الإعاقة إسرائيل تعترض آخر سفينة في أسطول الصمود الشيف الحارثي: طهي 100 ذبيحة يوم عرفة كان أصعب لحظة في مسيرتي الخزانة الأمريكية تعتزم طرح سندات بـ 119 مليار دولار ظهور شواطئ رملية بالإسكندرية يثير القلق خطوات نقل اللوحات عبر منصة أبشر.. توضيح من المرور توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح على 4 مناطق
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس فرانك فالتر شتاينماير، رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، بمناسبة ذكرى يوم الوحدة لبلاده.
وأعرب الملك سلمان عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس فرانك فالتر شتاينماير، رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، بمناسبة ذكرى يوم الوحدة لبلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.