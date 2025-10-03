Icon

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس ألمانيا Icon إحباط تهريب أكثر من 19 كيلو شبو مخبأة في إحدى الشاحنات القادمة إلى السعودية Icon خطيب المسجد الحرام: التوبة من أعظم أسباب التزكية للنفس والإصلاح للقلب Icon ضبط 2174 مركبة مخالفة وقف أصحابها بأماكن ذوي الإعاقة Icon إسرائيل تعترض آخر سفينة في أسطول الصمود Icon الشيف الحارثي: طهي 100 ذبيحة يوم عرفة كان أصعب لحظة في مسيرتي Icon الخزانة الأمريكية تعتزم طرح سندات بـ 119 مليار دولار Icon ظهور شواطئ رملية بالإسكندرية يثير القلق Icon خطوات نقل اللوحات عبر منصة أبشر.. توضيح من المرور  Icon توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح على 4 مناطق  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بمناسبة ذكرى يوم الوحدة لبلاده

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس ألمانيا

الجمعة ٣ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٠٠ مساءً
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس ألمانيا
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس فرانك فالتر شتاينماير، رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، بمناسبة ذكرى يوم الوحدة لبلاده.

وأعرب الملك سلمان عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديق اطراد التقدم والازدهار.

قد يهمّك أيضاً
بأمر الملك .. الأراضي المنفكة عن الملكية الخاصة الثابتة بصك ملكية تعد ملكًا للدولة

بأمر الملك .. الأراضي المنفكة عن الملكية الخاصة الثابتة بصك ملكية تعد...

الملك سلمان يُدشن الحملة الوطنية للعمل الخيري بتبرع سخي بـ30 مليون ريال

الملك سلمان يُدشن الحملة الوطنية للعمل الخيري بتبرع سخي بـ30 مليون ريال

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس فرانك فالتر شتاينماير، رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، بمناسبة ذكرى يوم الوحدة لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

صدور موافقة الملك سلمان على منح ميدالية الاستحقاق لـ 308 مواطنين ومواطنات لتبرع كل منهم بدمه 10 مرات
السعودية اليوم

صدور موافقة الملك سلمان على منح ميدالية...

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس تركمانستان
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس تركمانستان

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الصين
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الصين

السعودية اليوم
برعاية الملك سلمان.. أمير الرياض يُعلن انطلاق المنتدى الدولي للأمن السيبراني
آخر الاخبار

برعاية الملك سلمان.. أمير الرياض يُعلن انطلاق...

آخر الاخبار
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس غينيا
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس غينيا

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان آرثر بيتر موثاريكا
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان آرثر بيتر...

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس نيجيريا
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس نيجيريا

السعودية اليوم