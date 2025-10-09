Icon

40 مشاركًا في شوط “جير تبع” بسباق الملواح ضمن معرض الصقور والصيد السعودي Icon تعليم نجران يدعو الطلبة للتسجيل في “بيبراس موهبة 2025” Icon القبض على 3 مخالفين بحوزتهم 67 كائنًا فطريًا بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية Icon 15 قتيلاً ومصابًا بقصف على مستشفى في الفاشر Icon بدء إيداع دعم حساب المواطن دفعة شهر أكتوبر Icon هيونداي تستدعي 135 ألف سيارة في أمريكا Icon فراس البريكان أفضل لاعب في مباراة السعودية وإندونيسيا Icon استمرار التسجيل في النسخة الثانية من “مياهثون” لتعزيز الابتكار في استدامة المياه Icon البرلمان الإسباني يوافق على حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل Icon انطلاقة تاريخية.. طيران الرياض تسير أولى رحلاتها إلى لندن خلال أيام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بمناسبة ذكرى استقلال بلاده

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس أوغندا

الخميس ٩ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٣ صباحاً
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس أوغندا
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس يوويري كاجوتا موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية أوغندا الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

قد يهمّك أيضاً
الملك سلمان ومحمد بن سلمان يعزيان أمير الكويت في وفاة ناصر صباح الأحمد

الملك سلمان ومحمد بن سلمان يعزيان أمير الكويت في وفاة ناصر صباح...

الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء الخميس القادم

الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء الخميس القادم

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس يوويري كاجوتا موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية أوغندا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس مصر بذكرى يوم العبور
أخبار رئيسية

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس مصر...

أخبار رئيسية
الملك سلمان وولي العهد يهنئان سلطان بروناي دار السلام
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان سلطان بروناي...

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يبعثان رسالة شفهية لملك المغرب
أخبار رئيسية

الملك سلمان وولي العهد يبعثان رسالة شفهية...

أخبار رئيسية
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس ألمانيا
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس ألمانيا

السعودية اليوم
بتوجيه الملك سلمان.. فتح مسجد القبلتين بالمدينة المنورة على مدار 24 ساعة
أخبار رئيسية

بتوجيه الملك سلمان.. فتح مسجد القبلتين بالمدينة...

أخبار رئيسية
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس غينيا
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس غينيا

السعودية اليوم