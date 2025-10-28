Icon

بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس التشيك

الثلاثاء ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٢٩ مساءً
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس التشيك
المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس بيتر بافل رئيس جمهورية التشيك، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية التشيك الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس بيتر بافل رئيس جمهورية التشيك، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية التشيك الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

