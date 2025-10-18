Icon

وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا Icon “سلمان العالمي للغة العربية” يكرّم 12 فائزًا من 10 دولٍ في مسابقة حَرْف Icon وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بمحافظة العلا Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة التأمين Icon وظائف إدارية شاغرة بـ معهد الطاقة Icon وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن Icon جامعة نجران تحصل على براءة اختراع في مجال الطاقة المتجددة Icon أمير القصيم يرعى حفل تخريج 167 حافظًا لكتاب الله ببريدة Icon مستشار تقني: الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفًا فكريًا أو مجرد تقنية مستقبلية Icon واشنطن تستعد لفرض رسوم على الصين بسبب النفط الروسي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بذكرى يوم إعادة الاستقلال لبلاده

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية أذربيجان

السبت ١٨ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٠٩ مساءً
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية أذربيجان
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس إلهام حيدر علييف، رئيس جمهورية أذربيجان بمناسبة ذكرى يوم إعادة الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية أذربيجان الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

قد يهمّك أيضاً
الديوان الملكي البحريني: الملك سلمان يزور المنامة اليوم

الديوان الملكي البحريني: الملك سلمان يزور المنامة اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الكاميرون

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الكاميرون

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس إلهام حيدر علييف، رئيس جمهورية أذربيجان بمناسبة ذكرى يوم إعادة الاستقلال لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية أذربيجان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس تونس 
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس تونس 

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك إسبانيا
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك إسبانيا

السعودية اليوم
العالم عمر ياغي: دعم ولي العهد أسهم في تحقيقي لجائزة نوبل للكيمياء
السعودية اليوم

العالم عمر ياغي: دعم ولي العهد أسهم...

السعودية اليوم
ترامب: الأمير محمد بن سلمان قائد ملهم وقام بعمل رائع لبلاده
أخبار رئيسية

ترامب: الأمير محمد بن سلمان قائد ملهم...

أخبار رئيسية
الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس كينيا في وفاة رئيس الوزراء السابق
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس كينيا...

السعودية اليوم