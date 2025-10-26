أمير الشرقية يُدشّن معرض وظائف 2025 وزارة البلديات والإسكان تعتمد اشتراطات تقديم منتجات التبغ إقبال قياسي في انتخابات نيويورك البلدية الإحصاء: ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 5.5% أمر ملكي بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء الصندوق العقاري يُودع مليارًا و61 مليون ريال لمستفيدي الدعم السكني كاثرين كونولي تفوز في الانتخابات الرئاسية الإيرلندية تعليم الباحة يدعو الطلبة للتسجيل في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين خبير دولي يحذر من خطر المخلّفات الحربية في غزة الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية النمسا
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس ألكساندر فان دير بيلين الرئيس الاتحادي لجمهورية النمسا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية النمسا الصديق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس ألكساندر فان دير بيلين الرئيس الاتحادي لجمهورية النمسا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية النمسا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.