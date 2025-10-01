Icon

بمناسبة ذكرى استقلال بلاده

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس نيجيريا

الأربعاء ١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٠١ صباحاً
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس نيجيريا
المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس بولا أحمد تينوبو رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية نيجيريا الاتحادية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس بولا أحمد تينوبو رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية نيجيريا الاتحادية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

