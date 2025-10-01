الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس نيجيريا حساب المواطن: يُصرف الدعم للمستقل بناءً على مجموع دخله مدير سناب شات السعودية لـ “المواطن”: نشعر أن لدينا واجبًا للاستثمار في السوق بشكل أكبر قفزة بـ14% في إيرادات السياحة المغربية تسلا توازي العالم.. قيمة سوقية تضاهي جميع شركات السيارات مجتمعة أوبك تنفي تقارير عن خطط لزيادة إنتاج النفط جوجل تعزز محرك بحثها بأدوات ذكاء اصطناعي بصرية انفجارات في ميونيخ وانتشار للشرطة أمطار غزيرة على منطقة عسير حتى الثامنة مساء لقطات صادمة من انهيار مدرسة على الطلاب إثر زلزال إندونيسيا
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس بولا أحمد تينوبو رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية نيجيريا الاتحادية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس بولا أحمد تينوبو رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية نيجيريا الاتحادية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.