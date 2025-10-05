الملك سلمان وولي العهد يهنئان سلطان بروناي دار السلام السعودية ودول أوبك بلس تُعدل إنتاج النفط وتؤكد التزامها باستقرار السوق البترولية مكة المكرمة والمدينة المنورة الأعلى حرارة بـ40 مئوية والسودة الأدنى الشرع: الشعب السوري فخور بالانتقال من الفوضى إلى الانتخابات “زاتكا” تدعو المنشآت إلى تقديم نماذج استقطاع الضريبة المرور يحدد أبرز 3 مسببات للحوادث المرورية في الشرقية الداخلية تنفّذ زيارات وورش عمل تخصصية مع سلطات إنفاذ القانون في دول الاتحاد الأوروبي السجل العقاري يبدأ تسجيل 3222 قطعة عقارية في منطقة حائل رئيس مجلس الشورى يبدأ زيارة رسمية إلى باكستان تنبيه من رياحٌ شديدة على منطقة حائل
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لجلالة السلطان الحاج حسن البلقيه، سلطان بروناي دار السلام، بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم في بلاده.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب بروناي دار السلام الشقيق تحت قيادته الحكيمة اطراد التقدم والازدهار.
وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لجلالة السلطان الحاج حسن البلقيه، سلطان بروناي دار السلام، بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم في بلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب بروناي دار السلام الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.