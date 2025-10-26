الملك سلمان وولي العهد يهنئان كاثرين كونولي

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيدة كاثرين كونولي بمناسبة فوزها بالانتخابات الرئاسية في إيرلندا.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامتها، ولشعب إيرلندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيدة كاثرين كونولي بمناسبة فوزها بالانتخابات الرئاسية في إيرلندا.

وعبّر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامتها، ولشعب إيرلندا الصديق المزيد من التقدم والرقي.