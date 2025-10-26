ضبط أكثر من 6 آلاف دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع الملك سلمان وولي العهد يهنئان كاثرين كونولي شروط تسجيل المتزوجة من غير سعودي في حساب المواطن 14 مليون مستفيد من خدمات الضمان الصحي في السعودية وصول قافلة إغاثية سعودية جديدة إلى قطاع غزة وزارة الدفاع توقّع مذكرات تعاون مع 10 جامعات لبناء القدرات وتبادل الخبرات ليلة لبنانية استثنائية تجمع إليسا ووائل كفوري في موسم الرياض التعليم تنفي تقليص إداراتها التعليمية إلى خمس مناطق كبرى طيران ناس يتوج كأفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط علاج جديد يقي مرضى السكري من فقدان البصر
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيدة كاثرين كونولي بمناسبة فوزها بالانتخابات الرئاسية في إيرلندا.
وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامتها، ولشعب إيرلندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيدة كاثرين كونولي بمناسبة فوزها بالانتخابات الرئاسية في إيرلندا.
وعبّر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامتها، ولشعب إيرلندا الصديق المزيد من التقدم والرقي.