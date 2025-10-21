Icon

بمناسبة فوز المنتخب تحت 20 سنة لكرة القدم بكأس العالم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك المغرب

الثلاثاء ٢١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٤:١٦ مساءً
الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك المغرب
المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، بمناسبة فوز المنتخب المغربي تحت (20) سنة لكرة القدم بكأس العالم.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات لجلالته بتحقيق مزيد من الإنجازات، ولشعب المملكة المغربية الشقيق التقدم والرقي.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لجلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية بمناسبة فوز المنتخب المغربي تحت (20) سنة لكرة القدم بكأس العالم.

وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات لجلالته بالمزيد من التقدم والنجاح لشعبه وبلده الشقيق.

