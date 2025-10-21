الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك المغرب ضبط مواطن رعى 5 متون من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز أمانة العاصمة المقدسة تبدأ استقبال طلبات تأهيل متعهدي الإعاشة استعدادًا لحج 1447هـ فعاليات متنوعة وتجربة تفاعلية متكاملة في منتدى الأفلام السعودي الثالث سرق منها الملايين.. القبض على زوج الشاعرة الأردنية نجاح المساعيد القبض على مواطن لترويجه 14 كيلو حشيش وأقراصًا مخدرة بالرياض مجلس الوزراء يوافق على إنشاء فرع لجامعة ستراثكلايد في الرياض تكليف عبدالله العنزي مديرًا لإدارة الإعلام ومتحدثًا رسميًا للشؤون الإسلامية أحماض أمينية في لحوم البقر والأسماك تسبب الاكتئاب طرح 36 فرصة للاستثمار في الحدائق العامة بجدة
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، بمناسبة فوز المنتخب المغربي تحت (20) سنة لكرة القدم بكأس العالم.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات لجلالته بتحقيق مزيد من الإنجازات، ولشعب المملكة المغربية الشقيق التقدم والرقي.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لجلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية بمناسبة فوز المنتخب المغربي تحت (20) سنة لكرة القدم بكأس العالم.
وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات لجلالته بالمزيد من التقدم والنجاح لشعبه وبلده الشقيق.