الملك سلمان يوافق على منح وسام الملك عبدالعزيز لـ 200 مواطن ومواطنة لتبرع كل منهم بأحد أعضائه الرئيسة

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، على منح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لـ 200 مواطن ومواطنة، وذلك لتبرع كل منهم بأحد أعضائه الرئيسة سواء كان العضو من حي أو من متوفى دماغيًا.

وفيما يلي أسماء المتبرعين والمتبرعات:

أحمد بن إبراهيم بن أحمد عسيري، أحمد بن سالم بن مبارك بانخر، أحمد بن سعود بن بندر الأسعدي العتيبي، أحمد بن معاشي بن سليمان الجعفري العنزي، البراء بن منصور بن يحيى شيعاني، الوليد بن إبراهيم بن عيد العوفي الحربي، أمجد بن عايد بن مناور الدهمشي العنزي، زياد بن ناصر بن حمد الشريف، أنس بن منصور بن علي آل شايف القحطاني، أحمد بن يحى بن عقيل الحيكى الزبيدي، إبراهيم بن علي بن محمد عسيري، أحمد بن فريحان بن فريح المضيبري، باسم بن دخيل الله بن مسلم الرحيلي، بدر بن عبدالوهاب بن سعد المالكي، بدر بن عوض بن سالم رفاده البلوي، بسام بن سعد بن شديد النجدي الحربي، أحمد بن سليم بن عويض الموسى الحويطي، ترکي بن عادل بن كمال الياور، تركي بن محمد بن ناصر آل ويمن عسيري، جهاد بن سعيد بن محمد أبودهام، حارث بن مرزوق بن حظيظ الحمياني، حاصل بن مفرح بن علي آل بكري عسيري، حامد بن عبدالله بن حسن المقبلي الزهراني، حسام بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن التويجري، حسن بن حسين بن علي السلامين، حسن بن دخيل بن حامد آل حسن الحلافي، حسن موسى بن علي بن حسن آل هيازع البارقي، حسين بن محمد بن شوعي خمج، حسين بن معدي بن إبراهيم صبيحي، خالد بن غالي بن نخيلان الرافع، خالد بن الحسين بن فايع آل عواض، خالد بن حامد بن محمد آل امصم المنتشري، خالد بن حسن بن محمد مساوي، خالد بن مطر بن سليمان المحيوي العنزي، خالد بن صالح بن حمد الصالح السبيعي، خليل بن حسين بن خليل البلادي، راكان بن سعد بن سليمان حمدان الخريصي، رايد بن سعود بن هلال العصيمي، زهير بن عبدالله بن سعد المرافيع القرني، سالم بن عامر بن علي آل شقيح اليامي، ساهر بن حسن قاسم شبعاني، سعد بن محمد بن سفر آل حميد الشهراني، سعود بن عبدالله بن شنوان الزيد، سعود بن محمد بن سعود العميقان، سلطان بن سعد بن فريح العياشي العنزي، سلطان بن قبلان بن حمود المخلفي الحربي، سلطان عياد بن فلاج بن سودان العازمي العتيبي، سهل بن سعيد بن عطيه العرابي الحارثي، صالح بن إبراهيم بن محمد بن بديع، صالح بن حسين بن سعيد دايل الحارثي، طماح بن هجهوج بن عسوج الرمالي الشمري، عابد بن دخيل بن دخيل الله الثبيتي، عاطف بن عطاالله بن مصبح أبو أذينه الشراري، عبده بن علي بن عبده ظافري حمدي، عبدالرحمن بدر بن مرضي بن مبلش الميزاني المطيري، عبدالرحمن بن بشير بن فرحان البقعاوي، عبدالرحمن بن سعود بن حمد العمري الحربي، عبدالرحمن بن سعيد بن عبدالرحمن بن عايش، عبدالرحمن بن سليمان بن محمد الحافي، عبدالرحمن بن عبدالله بن حمد الخلف، عبدالرحمن بن محمد بن حمد الخريجي، عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز العوفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالرحمن الصقيه، عبدالكريم بن محمد بن علي آل مبارك الغامدي، عبدالله بن أحمد بن ناصر القرماد الغامدي، عبدالله بن الجليف بن مبارك التريباني الشمري، عبدالله بن عبدالرحمن بن صالح العميرين، عبدالله بن عبدالرزاق بن عبدالعزيز اللعبون، عبدالله بن عسكر بن عبدالمطلوب الخيبري، عبدالله بن علي بن ثابت آل زهير عسيري، عبدالله بن علي بن عبدالله آل طالع الأسمري، عبدالله بن فرزان بن مسفر المجمعي السبيعي، عبدالله بن محمد أحمد باطرفي، عبدالله بن مفرح بن مومي آل خزيم القحطاني، عبدالله بن هلال بن بجاد الذيابي العتيبي، عبدالمجيد بن ياسر بن حمد بن سعيدان، عبدالملك بن عوظه بن عبدالرحمن الكبيري الغامدي، عبدالملك بن مساعد بن علي الأسمري، عثمان بن ماجد بن عبدالمحسن الضبعان، علي بن حسن بن ثاني الخضري العطوي، علي بن حسين بن عايش السعد، علي بن أحمد بن يحيى سفياني، علي بن عايض بن براك الفارسي، علي بن عبدالرحمن بن فهيد الهويملي الحربي، عمار بن حسين بن محمد السريعي، عياد بن خيران بن عياد المظيبري الرشيدي، عيسى بن محمد بن سعد آل مطلقه الدوسري، عيظه بن ساعد بن حسين الحشري المالكي، فارس بن الأدهم بن طراد المغيثي السرحاني، فهد بن حسن بن ناصر كعم، فهد بن سعود بن فهد العبيوي المطيري، فهد بن صحن بن عيد الوهبي الحربي، فهد بن عبدالله بن صالح العويضه، فيصل بن خلف بن حمد السليطي الشمري، فيصل بن سعد بن عبدرب النبي البطيحي اللحياني، فيصل بن عائد بن صالح العايد، ماجد بن خالد بن مغيدن المورقي العتيبي، ماهر بن حمود بن حمدان المعبدي، مبارك بن حمود بن مبارك الملعبي العازمي، متعب بن معيوف بن فريح الشملاني العنزي، محمد بن معيض بن عبدالله العمري الزهراني، محمد بن ناصر بن محمد النقي، محمد بن أحمد بن محمد خريزي، محمد بن إبراهيم بن عبدالله التركي، محمد بن حسن بن مسفر آل مطير السهيمي، محمد بن سالم بن حمد الجابر المري، محمد بن سعود بن الأسود الخياري الرشيدي، محمد بن شويمان بن إبراهيم الشويمان، محمد بن صالح بن عبدالله آل طه، محمد بن عائض بن جربوع آل مهدي القحطاني، محمد بن عبدالإله بن محمد بن هداب، محمد بن عفيف بن ناصر المهلهل التليوي، محمد بن علي بن محمد آل عوضه الغامدي، محمد بن علي بن حسين آل شريفه الشمراني، محمد بن عيد بن محمد العصيمي العتيبي، محمد بن مبارك بن أحمد الخليفه، محمد بن مبارك بن محمد آل دعكان الشهراني، محمد بن مسفر بن محمد العصيمي العتيبي، محمد بن مسلم بن عطيه المشعلي الجهني، محمد بن مصلح بن علي الدرعان، محمد بن مقبل بن صعيوان العبدي الشمري، محمد بن مهدي بن منصور آل سالم، محمد بن موسى بن حسن بوحي، محمد بن موسى بن يحي عسيري، محمود بن عبدالله بن محمود الفكي، محه بن عبدالله بن أحمد مجرشي، مخلد بن ضيف الله بن مسفر العبيدي السلمي، مرزوق بن حمد بن سالم الغفراني المري، مرزوق بن عائش بن عبدالله الطريفي البقمي، مشاري بن جمعان بن سعد الجنيبي البقمي، مشعل بن محمد بن سليم اللغبه الشراري، معاذ بن سهيل بن علي الخليوي، مقرن بن سعيد بن محمد الكوادر القحطاني، ملفي بن سعيد بن علي الحرامله القحطاني، ممدوح بن سالم بن عواد الرهيف العطوي، ممدوح بن ماجد بن منيف الصخيل الشمري، منصور بن حدروج بن محمد آل شريفه الشمراني، مهدي بن عويض بن هبطول العزام الشراري، مهند بن حمدان بن حمد آل الصقعه العمري، نايف بن سعيد بن غاصب آل هشلول الشهراني، نواف بن عبدالرحمن بن عبد الله الرباعي، نواف بن عيد بن هويمل الارينبي الحويطي، هادي بن ضافر بن سعد الرحبي، وليد بن يوسف بن محمد السندي، ياسر بن عبده بن محمد دغريري، يحي بن جابر بن محمد حكمي، يحيى بن إبراهيم بن علي جرادي عسيري، يحيي بن أحمد بن إبراهيم جعفري، يحيي بن علي بن خلاف حكمي، يعقوب بن وافي بن أمن السالمي الحربي، علي بن وافي بن حمود عطيف، فايز بن مساعد بن علي البركاتي الشريف، أريج بنت سعد بن رمضان الجهني، أسماء بنت عايض بن عبدالرحمن آل عبدالرحمن عسيري، الينا علي بن غالب بن عبدالعزيز نمازي، أماني بنت محمد بن مشبب الأحمري، أميرة بنت جاسم بن محمد العريفي الظفيري، أفنان بنت عبدالعزيز بن محمد القرين، بدرية بنت محمد بن محمد آل زاهر يامي، بشاير بنت صياح بن حسيان الخمعلي العنزي، جمانة بنت حسن بن سعيد العميري الشهري، حسناء بنت مسفر بن فرج الخنفري القحطاني، حصة بنت علي بن راشد الزيدي، حنان بنت هديبان بن شداد الحربي، حور بنت سودان ابن حربي آل بن سعيد العامري، خلود بنت يحيى بن علي آل سالم القحطاني، دانة عبدالله بن سعد بن ذويبان الضباطي المطيري، رشا هملان بن ناهض بن عائض الشلوي، ريتال بنت ماجد بن حمد الحازمي، زكية بنت زكي بن محمد الخويتم، زهرة بنت عامر بن محمد هباشي عسيري، سلمى بنت فهد بن محمد آل فهد السبيعي، سناء بنت عيد بن نزال الدلبه، شريفة بنت محمد بن عبدالله آل شاقر المنتشري، شيما بنت حمد بن عبدالله آل الشيخ مبارك، صالحة بنت سعيد بن عبدالله علي عبدالله معروكه، عائشة بنت حيان بن أحمد المالكي، عبير بنت تركي بن خاتم الزايدي، علياء بنت مطلق بن سالم البطيحي اللحياني، فاتن بنت صالح بن أحمد آل سليمه الغامدي، فاطمة بنت أبو طالب بن نوري السيد، انتصار بنت سعيد بن عامر الشغيبي الشهري، فايزة بنت أحمد بن رطوبي الفدعاني العنزي، فايزة بنت ماطر بن مسيفر الجعيد، فتون بن شعطان بن حسن الحقوي، لبنى بنت كاظم بن حسن العلوي، مرام بنت عادل بن عبدالله بوزيد، منيرة بنت محمد ابن زهر اليوسف، مها بنت هادي بن أحمد معشي مسيري، ميعاد بنت دميثان بن رمضان السبيعي العنزي، نجود بنت طارق بن عبدالله شويكان، نفلاء بنت عمير بن بجاد آل سعد القحطاني، نهى بنت جبران بن سعيد السفياني، نورة بنت بداح بن سعدي السهلي، نورة بنت فهد بن سعود الحريش، نورة بنت محمد بن سعد العبدالوهاب، نوف بنت صالح بن سليمان الجناحي، نوف بنت عقيل بن محمد الميزر، نوف بنت محمد بن أحمد محدري شراحيلي، هند بنت عبدالله بن ضيف الله الدلبحي العتيبي.