“الممثل غير المحترف” إصدار لـ محمد عبدالرحمن يوثّق تجربة استثنائية في السينما العربية والعالمية

في إطار اهتمامها بتوثيق ودراسة الظواهر السينمائية الحديثة، أطلقت الموسوعة السعودية للسينما – بمبادرة من جمعية السينما– كتابًا جديدًا بعنوان “الممثل غير المحترف: النشأة والمفهوم والتطبيق” للكاتب والناقد المصري محمد عبد الرحمن، وذلك بالتزامن مع فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب الذي انطلق مطلع أكتوبر الجاري.

ويقدّم الكتاب قراءة موسعة وشاملة حول مفهوم “الممثل غير المحترف”، من خلال رصدٍ تاريخي وتحليلٍ فني يسلّط الضوء على هذه الفئة من الممثلين الذين لعبوا أدوارًا محورية في العديد من الأفلام العربية والعالمية، رغم غيابهم عن الأطر الأكاديمية التقليدية للتمثيل.

ويأتي هذا الإصدار ليسدّ فراغًا في المكتبة السينمائية العربية التي نادرًا ما تناولت هذا الموضوع، على الرغم من أن عشرات الأفلام البارزة استعانت بممثلين غير محترفين، مثل أفلام “أسامة” و”سرقات صيفية”و”معركة الجزائر” و”مدينة الرب” و”كفر ناحوم” و”سارق الدراجة”.

كما يشير الكتاب إلى أن الاهتمام بهذا المفهوم لم يظهر في المكتبة الغربية إلا خلال السنوات الأخيرة.

وفي سياق تحليله، يطرح المؤلف مجموعة من الأسئلة المحورية حول ماهية الممثل غير المحترف: متى يقرر صانع الفيلم الاستعانة به؟ كيف يتم اختياره وتدريبه؟ ما الذي يميّزه أمام الكاميرا؟ وكيف تتغير حياته بعد الشهرة؟ وقد تناول الكتاب هذه الأسئلة في قسمين متكاملين؛ نظري يعتمد على ترجمة وتحليل آراء أكاديميين وسينمائيين غربيين، وتطبيقي يقدّم دراسات تفصيلية لعدد من التجارب السينمائية التي استعانت بهذه الفئة من الممثلين.

كما يسلّط الكتاب الضوء على الفوارق الجوهرية بين الممثلين المحترفين وغير المحترفين، ويستعرض دوافع المخرجين للاستعانة بهم، وما يضيفونه من واقعية وصدق فني للأعمال السينمائية. ويُختتم الإصدار بقائمة توثيقية لأهم الأفلام التي اعتمدت على ممثلين غير محترفين، مقدّمًا بذلك مرجعًا غنيًا للباحثين والدارسين والنقاد السينمائيين الراغبين في فهم هذه الظاهرة الفنية بعمق أكبر.

ويمثل كتاب “الممثل غير المحترف” إضافة نوعية للمشهد الثقافي والسينمائي العربي، ويعكس توجه الموسوعة السعودية للسينما نحو تشجيع الدراسات المتخصصة التي تربط بين الفكر الأكاديمي والتطبيق الفني، في سياق الاهتمام المتزايد بإثراء المحتوى السينمائي في المملكة والمنطقة.