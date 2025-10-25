المنافذ الجمركية تسجل 1371 حالة ضبط خلال أسبوع

اتفاقية دولية جديدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية تعليم المدينة يعلن موعد بدء الدوام الشتوي للبنين والبنات إيجار: استمرار العقد تلقائيًا حتى في حال عدم السداد أمانة جدة تعلن بدء مهلة إخلاء مواقع تشاليح السيارات في الحمدانية تعليم جازان يعتمد تطبيق الدوام الشتوي في جميع المدارس هيئة العناية بالحرمين: 116 دقيقة مدة زمن العمرة خلال ربيع الثاني رئيس وزراء جمهورية كوبا يصل الرياض خلال أسبوع.. ضبط 22613 مخالفًا بينهم 23 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف الأراضي البيضاء تحدد موعد انتهاء المهلة النظامية للتسجيل في الرياض واشنطن تعيّن ستيفن فاجن قائدًا مدنيًا لمركز التنسيق بشأن غزة
سجلت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية 1371 حالة ضبط للممنوعات، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك “زاتكا” لتعزيز الجانب الأمني وحماية المجتمع من الممنوعات بمختلف أنواعها وأشكالها.
وشملت الأصناف المضبوطة 97 صنفًا من المواد المخدرة، مثل الحشيش، الكوكايين، الهيروين، الشبو، حبوب الكبتاجون وغيرها، إضافةً إلى 815 من المواد المحظورة.
كما شهدت المنافذ الجمركية إحباط 2394 من التبغ ومشتقاته، إلى جانب 71 صنفًا لمبالغ مالية، و6 أصناف لأسلحة ومستلزماتها.
وأكدت “زاتكا” أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته، وذلك بالتعاون والتنسيق المتواصل مع جميع شركائها من الجهات ذات العلاقة.
ودعت “زاتكا” في الوقت ذاته الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) أو الرقم الدولي (009661910)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.