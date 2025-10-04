المنافذ الجمركية تسجل 1509 حالات ضبط خلال أسبوع

“المواطن” في جولة بمعرض الرياض الدولي للكتاب.. محفل ثقافي يجمع الكبير والصغير سعود كاتب: الذكاء العاطفي أحد أكثر المفاهيم التي أُسيء تفسيرها وممارستها حالة مطرية غزيرة على الباحة خلال أسبوع.. ضبط 18673 مخالفًا بينهم 17 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف طيران ناس يدشن أولى رحلاته المباشرة بين الدمام ودمشق معرض الرياض الدولي للكتاب.. لوحة ثقافية متكاملة امتزج فيها الأدب والفن والتقنية توضيح من سكني بشأن مساحات الوحدات السكنية والأراضي المشمولة بالدعم موجة غبار وأتربة مثارة تحجب الرؤية في تبوك حريق بمستشفى في ألمانيا يسفر عن إصابة 20 شخصًا محكمة اتحادية تتحدى ترامب: لا يمكن إنهاء حق الجنسية بالولادة
سجلت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية 1509 حالات ضبط للممنوعات، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك “زاتكا” لتعزيز الجانب الأمني وحماية المجتمع من الممنوعات بمختلف أنواعها وأشكالها.
وشملت الأصناف المضبوطة 105 أصناف من المواد المخدرة، مثل الحشيش، والكوكايين، والهيروين، والشبو، وحبوب الكبتاجون وغيرها، و793 من المواد المحظورة، وشهدت المنافذ الجمركية إحباط 2689 من التبغ ومشتقاته، و30 صنفًا لمبالغ مالية، و6 أصناف لأسلحة ومستلزماتها.
وأكدت “زاتكا” أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته، بالتعاون والتنسيق المتواصل مع جميع شركائها من الجهات ذات العلاقة.
ودعت “زاتكا” الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني (Email: [email protected]) أو الرقم الدولي (009661910)، وتقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.