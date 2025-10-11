Icon

خلال الأسبوع الماضي

المنافذ الجمركية تسجل 1534 حالة ضبط.. تشمل مخدرات وشبو وحشيش وكوكايين

السبت ١١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٤:٢٠ مساءً
المنافذ الجمركية تسجل 1534 حالة ضبط.. تشمل مخدرات وشبو وحشيش وكوكايين
المواطن - فريق التحرير

سجلت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية 1534 حالة ضبط للممنوعات، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك “زاتكا” لتعزيز الجانب الأمني وحماية المجتمع من الممنوعات بمختلف أنواعها وأشكالها.

وشملت الأصناف المضبوطة 101 صنف من المواد المخدرة، مثل الحشيش، الكوكايين، الهيروين، الشبو، حبوب الكبتاجون وغيرها، إضافةً إلى 709 من المواد المحظورة.

كما شهدت المنافذ الجمركية إحباط 2761 من التبغ ومشتقاته، إلى جانب 62 صنفًا لمبالغ مالية، و9 أصناف لأسلحة ومستلزماتها.
وأكّدت “زاتكا” أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته، وذلك بالتعاون والتنسيق المتواصل مع جميع شركائها من الجهات ذات العلاقة.

ودعت في الوقت ذاته الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني (Email: [email protected]) أو الرقم الدولي (009661910)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

