Icon

المنافسة تعلن تغريم 24 منشأة مخالفة بأكثر من 17.2 مليون ريال Icon الذكاء الاصطناعي التوليدي يعزز من ريادة السعودية في الحكومة الرقمية Icon البلديات والإسكان تُحدّث اشتراطات الورش المهنية Icon مساعي تفوز بمنحة برنامج أهالينا للاستثمار الاجتماعي في دورتها العاشرة Icon بدء تطبيق أعمال المرحلة الثانية من الموجهات التصميمية للعِمَارَة السعودية في 7 مدن Icon هيئة العقار تُنفذ 44 جولة رقابية مشتركة خلال سبتمبر Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس غينيا Icon القبض على 6 مخالفين لتهريبهم 200 كيلو قات في جازان Icon ضبط مواطن رعى 11 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز Icon أمطار على منطقة الباحة حتى المساء  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
بعد ثبوت ارتكابها مخالفة التواطؤ والتنسيق في العطاءات

المنافسة تعلن تغريم 24 منشأة مخالفة بأكثر من 17.2 مليون ريال

الخميس ٢ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٣٣ مساءً
المنافسة تعلن تغريم 24 منشأة مخالفة بأكثر من 17.2 مليون ريال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة العقوبات المقررة ضد عدد من المنشآت لمخالفتها نظام المنافسة، وذلك بعد ثبوت ارتكابها مخالفة التواطؤ والتنسيق في العطاءات أو العروض الحكومية.

وأوضحت الهيئة أن هذا الإجراء يأتي انطلاقًا من مهامها واختصاصاتها في إنفاذ نظام المنافسة، وامتدادًا لدورها في حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وتحقيقًا لمبدأ شفافية الإجراءات، حيث رصدت الهيئة انتهاك عدد من المنشآت لنظام المنافسة من خلال التواطؤ والتنسيق في العطاءات أو العروض الحكومية، وهو ما تحظره الفقرة (8) من المادة الخامسة من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 1440/6/29هـ.

قد يهمّك أيضاً
إنفوجرافيك “المواطن”.. نتائج نهائي هاكاثون الحج المنافسة الأكبر في الشرق الأوسط

إنفوجرافيك “المواطن”.. نتائج نهائي هاكاثون الحج المنافسة الأكبر في الشرق الأوسط

اشتعال المنافسة للظفر بسيف ولي العهد للهجن

اشتعال المنافسة للظفر بسيف ولي العهد للهجن

تحقيقات وعمليات استقصاء

وأكدت الهيئة أنه بعد إجراء التحقيقات وعمليات الاستقصاء اللازمة، أصدر مجلس إدارة الهيئة قراراته بالموافقة على تحريك الدعوى الجزائية بحق المنشآت المخالفة، وتمت إحالتها إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة.

وبناءً على ذلك، أصدرت اللجنة خمسة عشر قرارًا بمعاقبة تلك المنشآت لثبوت مخالفتها لما ورد في الفقرة (8) من المادة الخامسة من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 1440/6/29هـ، والتي نصت على أن الممارسات والاتفاقيات أو العقود بين المنشآت، سواء كانت مكتوبة أو شفهية وصريحة أو ضمنية، تُحظر إذا كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليها الإخلال بالمنافسة، وبخاصة التواطؤ أو التنسيق في العطاءات أو العروض في المزايدات والمنافسات الحكومية أو غيرها بما يخل بالمنافسة.

وتضمنت القرارات إيقاع غرامات مالية إجمالية قدرها 17,291,831 ريالًا ضد أربع وعشرين منشأة، وقد اكتسبت جميع القرارات الصفة النهائية.

وتهيب الهيئة العامة للمنافسة بجميع المنشآت ضرورة الالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، والعمل بمضامين المنافسة المشروعة التي تشجع خيارات المستهلكين وتدعم نمو الأسواق وكفاءتها ضمن إطار من العدالة والشفافية. كما دعت الهيئة كافة المنشآت إلى الاطلاع على التوجيهات الإرشادية حول سبل الامتثال لنظام المنافسة عبر بوابة الامتثال: https://gac.gov.sa/#/page/compliance

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد