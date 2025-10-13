المنتخب السعودي يختتم استعداده لمواجهة العراق

اختتم المنتخب السعودي مساء اليوم، تحضيراته لمواجهة منتخب العراق، التي ستقام مساء غدٍ على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وذلك في ختام منافسات المجموعة الثانية من الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026.

ميدانيًا، أجرى لاعبو المنتخب حصتهم التدريبية على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، تحت إشراف المدير الفني إيرڤي رينارد، حيث بدأت بتمارين الإحماء، ثم تمارين المربعات، تلتها تدريبات تكتيكية متنوعة، قبل أن يُجري تقسيمة على نصف مساحة الملعب، واختُتمت الحصة بتمارين الإطالة.

يُذكر أن المنتخب السعودي يوجد في المجموعة الثانية من الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026، إلى جانب منتخبي العراق وإندونيسيا، إذ يتطلع المنتخب السعودي إلى حجز بطاقة التأهل إلى المونديال.