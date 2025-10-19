Icon

بهدف ضمان حماية حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة

الموارد البشرية: ضبط 37 مكتبًا لمخالفتها قواعد ممارسة الاستقدام

الأحد ١٩ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٣٣ مساءً
الموارد البشرية: ضبط 37 مكتبًا لمخالفتها قواعد ممارسة الاستقدام
المواطن - فريق التحرير

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نتائج أعمال الرقابة على مكاتب وشركات الاستقدام خلال الربع الثالث من عام 2025م، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتنظيم القطاع، ورفع مستوى الامتثال، وضمان حماية حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة.

وكشفت الوزارة عن ضبط عدد من المخالفات التي استوجبت اتخاذ الإجراءات النظامية بحق (37) مكتب استقدام؛ وإيقاف نشاط (10) مكاتب بشكل فوري، فيما تم سحب تراخيص (27) مكتبًا لعدم تصحيح المخالفات خلال المهلة المحددة.

ضبط 37 مكتبًا مخالفًا

وتنوّعت المخالفات المرصودة بين مخالفة قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، والتأخر في إعادة المبالغ المستحقة للعملاء، وعدم معالجة شكاوى المستفيدين.

ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة ومنظومتها الرقابية والتنظيمية لتعزيز الامتثال في سوق العمل ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، وذلك ضمن إستراتيجيتها الرامية إلى ضبط الممارسات وضمان حماية أطراف العلاقة التعاقدية، بما يسهم في تمكين بيئة عمل منظمة تستند على الشفافية وتحسين تجربة المستفيد.

وأكدت الوزارة استمرارها في متابعة أداء مكاتب وشركات الاستقدام بشكل دوري، وتطبيق العقوبات النظامية بحق المتهاونين في الالتزام بالأنظمة والتعليمات، داعية جميع المستفيدين إلى الاستفادة من الخدمات الموثوقة عبر منصة “مساند”، المنصة الوطنية المعتمدة لتنظيم خدمات الاستقدام، والتي تتيح التعاقد الإلكتروني مع مزودي الخدمة المعتمدين، وتوفر أدوات للتقييم وتقديم البلاغات ومتابعتها.

كما يمكن الإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الرقم الموحد (920002866) أو عبر تطبيق “مساند” المتاح على الأجهزة الذكية.

