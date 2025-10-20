المواصفات تصدر أول علامة جودة للخرسانة المعالجة بثاني أكسيد الكربون

في خطوةٍ مهمة لتعزيز تطبيقات نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وبدعم ومبادرةٍ من وزارة الطاقة، أصدرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أول علامة جودة للخرسانة المعالجة بثاني أكسيد الكربون، ومن المتوقع أن تسهم هذه المبادرة في خفض الانبعاثات الكربونية، ودعم جهود المملكة للوصول لطموحاتها طويلة المدى في مجال التغير المناخي للوصول للحياد الصفري بحلول عام 2060.

وتأتي هذه المبادرة ضمن نهج الاقتصاد الدائري للكربون في وزارة الطاقة، حيث تُسهم في استخدام الكربون عنصرًا ذا فائدة اقتصادية، وتعزيز التحول نحو أساليب ومواد بناءٍ مستدامة، بما يُرسّخ التزام المملكة بأهداف رؤية المملكة 2030 في مجالات الاستدامة والتغير المناخي.

كما تسهم هذه المبادرة، في تقليل البصمة الكربونية في صناعة الخرسانة أو قطاع البناء والتشييد، الذي يعد من القطاعات الصناعية التي يصعب خفض انبعاثاتها.

وتتميز الخرسانة المعالجة بثاني أكسيد الكربون بزيادة في قوة ومتانة الخرسانة خلال مراحل التصلب الأولية، إضافة إلى ذلك، يسهم هذا النوع من الخلطات الخرسانية في خفض نسبة الأسمنت المستخدم ضمن الخرسانة، مما يخفض من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ويخزن الكربون المُلتقط بشكل دائم في الخرسانة، ويتماشى ذلك مع ركائز الاقتصاد الدائري للكربون والمتمثلة في تخفيض الانبعاثات وإعادة التدوير والإزالة.