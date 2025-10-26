المياه الوطنية تُنجز 3 مشاريع بيئية في بريدة بتكلفة 156 مليون ريال

حرب الطائرات المسيرة تشتعل بين روسيا وأوكرانيا أطعمة شائعة تخفض ضغط الدم خلال أسبوعين وظائف مدنية شاغرة لدى وزارة الدفاع المرور يطرح مزاد اللوحات المُميزة عبر منصة أبشر درجات الحرارة.. مكة المكرمة الأعلى بـ37 مئوية وأبها الأدنى الإحصاء: فائض الميزان التجاري ينمو بنسبة 4.1% على أساس سنوي العاصفة “ميليسا” تتحول إلى إعصار وتحذيرات من فيضانات كارثية التعليم تنشر جداول الحصص الدراسية اليومية للأسبوع الدراسي العاشر أمير حائل يرعى حفل افتتاح ملتقى دراية في نسخته الثانية تعليم عسير يدعو للتسجيل في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين
أكملت شركة المياه الوطنية، ممثلة بقطاعها الشمالي، تنفيذ ثلاثة مشاريع بيئية في مدينة بريدة بمنطقة القصيم بتكلفة تجاوزت (156) مليون ريال، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز البنية التحتية للخدمات البيئية، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتحقيق الاستدامة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضحت أن المشاريع تضمنت تنفيذ شبكات وخطوط رئيسة وفرعية للصرف الصحي بطول إجمالي (124) كيلومترًا، إلى جانب إنشاء ست محطات رفع، بطاقة تزيد على (37) ألف متر مكعب يوميًا، وذلك لخدمة أجزاء من أحياء (الرابية، الصباخ، القاع البارد، الضاحي، النفل، الشروق، سلطانة، النقع، الرحاب، البساتين، الرفيعة، الروضة، والسالمية في مدينة بريدة).
وبيّنت الشركة أن هذه المشاريع تأتي ضمن خططها الإستراتيجية لرفع نسب التغطية بخدمات الصرف الصحي في المنطقة، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للعملاء، بما يعكس التزامها بتطبيق أفضل الممارسات التشغيلية والمعايير البيئية المعتمدة.
ودعت “المياه الوطنية” العملاء في تلك الأحياء إلى التقدم بطلبات إيصال الخدمة عبر قنواتها الرقمية، سواءً من خلال الفرع الإلكتروني على الرابط: www.nwc.com.sa، أو عبر تطبيقها للهواتف الذكية، مؤكدة حرصها على تسهيل الإجراءات، وتقديم خدماتها بجودة وكفاءة عالية.