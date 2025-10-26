Icon

حرب الطائرات المسيرة تشتعل بين روسيا وأوكرانيا Icon أطعمة شائعة تخفض ضغط الدم خلال أسبوعين Icon وظائف مدنية شاغرة لدى وزارة الدفاع Icon المرور يطرح مزاد اللوحات المُميزة عبر منصة أبشر Icon درجات الحرارة.. مكة المكرمة الأعلى بـ37 مئوية وأبها الأدنى Icon الإحصاء: فائض الميزان التجاري ينمو بنسبة 4.1% على أساس سنوي Icon العاصفة “ميليسا” تتحول إلى إعصار وتحذيرات من فيضانات كارثية Icon التعليم تنشر جداول الحصص الدراسية اليومية للأسبوع الدراسي العاشر Icon أمير حائل يرعى حفل افتتاح ملتقى دراية في نسخته الثانية Icon تعليم عسير يدعو للتسجيل في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

المياه الوطنية تُنجز 3 مشاريع بيئية في بريدة بتكلفة 156 مليون ريال

الأحد ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٦ صباحاً
المياه الوطنية تُنجز 3 مشاريع بيئية في بريدة بتكلفة 156 مليون ريال
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أكملت شركة المياه الوطنية، ممثلة بقطاعها الشمالي، تنفيذ ثلاثة مشاريع بيئية في مدينة بريدة بمنطقة القصيم بتكلفة تجاوزت (156) مليون ريال، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز البنية التحتية للخدمات البيئية، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتحقيق الاستدامة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضحت أن المشاريع تضمنت تنفيذ شبكات وخطوط رئيسة وفرعية للصرف الصحي بطول إجمالي (124) كيلومترًا، إلى جانب إنشاء ست محطات رفع، بطاقة تزيد على (37) ألف متر مكعب يوميًا، وذلك لخدمة أجزاء من أحياء (الرابية، الصباخ، القاع البارد، الضاحي، النفل، الشروق، سلطانة، النقع، الرحاب، البساتين، الرفيعة، الروضة، والسالمية في مدينة بريدة).

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة بـ شركة المياه الوطنية

وظائف شاغرة بـ شركة المياه الوطنية

“المياه الوطنية” تنتهي من تنفيذ خطوط الصرف الصحي في حي العارض بالرياض 

“المياه الوطنية” تنتهي من تنفيذ خطوط الصرف الصحي في حي العارض بالرياض 

وبيّنت الشركة أن هذه المشاريع تأتي ضمن خططها الإستراتيجية لرفع نسب التغطية بخدمات الصرف الصحي في المنطقة، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للعملاء، بما يعكس التزامها بتطبيق أفضل الممارسات التشغيلية والمعايير البيئية المعتمدة.
ودعت “المياه الوطنية” العملاء في تلك الأحياء إلى التقدم بطلبات إيصال الخدمة عبر قنواتها الرقمية، سواءً من خلال الفرع الإلكتروني على الرابط: www.nwc.com.sa، أو عبر تطبيقها للهواتف الذكية، مؤكدة حرصها على تسهيل الإجراءات، وتقديم خدماتها بجودة وكفاءة عالية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد