النصر يفوز على الزوراء العراقي بدوري أبطال آسيا 2

حقق فريق النصر فوزًا ثمينًا على مضيفه الزوراء العراقي بهدفين دون مقابل، في المباراة التي أقيمت أمس الأربعاء على ملعب الزوراء بالعراق ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا 2.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن ينجح عبدالله الخيبري في تسجيل الهدف الأول للنصر في الدقيقة (52)، وأضاف زميله جواو فيليكس الهدف الثاني في الدقيقة (81)، ليضمن النصر الفوز بثنائية نظيفة.
وبهذا الفوز، ارتفع رصيد النصر إلى (6) نقاط في صدارة المجموعة، مواصلًا سلسلة نتائجه الإيجابية في البطولة.