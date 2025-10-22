النصر يفوز على جوا الهندي بدوري أبطال آسيا 2 إغلاق محل مخالف ومصادرة عدد من الرتب والشعارات العسكرية بالرياض جوتيريش: نظام التجارة القائم على القواعد مهدد بالانهيار مدير الأمن العام يرأس وفد المملكة في مؤتمر القمة الدولية للشرطة 2025م بسيئول للحصول على دعم حساب المواطن.. هل يلزم التحقق من صحة عقد الإيجار؟ فتح باب تسجيل المتطوعين لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا بالسعودية ضبط مواطن مخالف لإشعاله النار في محمية طويق الطبيعية سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11585 نقطة الذهب يتراجع 2% مع صعود الدولار وجني الأرباح اعتماد التعديلات على جداول المخالفات والعقوبات الخاصة بمرافق الضيافة السياحية
فاز فريق النصر على مضيفه جوا الهندي بنتيجة 2-1، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2.
والتقى النصر مع جوا ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2، في المباراة التي أقيمت على ملعب بانديت جواهر لال نهرو بالهند.
🔚 | صافـرة النهايـة! 👏
النصر 2 – 1 غوا
⚽ أنجيلو جابرييل
⚽ هارون كامارا#النصر_غوا pic.twitter.com/fz8RM0kanc
— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) October 22, 2025
سجل هدفي النصر كل من البرازيلي جابريل أنجيلو في الدقيقة 10، وهارون كمارا في الدقيقة 27، بينما سجل بريسون فيرنانديز هدف أصحاب الأرض الوحيد في الدقيقة 41.
وشهدت المباراة في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، طرد لاعب جوا، دافيد تيمور بعد حصوله على البطاقة الحمراء.
وجاء الفوز ليعزز صدارة النصر للمجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط من ثلاث مباريات، فيما تجمد رصيد جوا بلا أي نقطة ليحتل المركز الأخير.