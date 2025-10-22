Icon

في غياب رونالدو

النصر يفوز على جوا الهندي بدوري أبطال آسيا 2

الأربعاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٥٦ مساءً
النصر يفوز على جوا الهندي بدوري أبطال آسيا 2
المواطن - فريق التحرير

فاز فريق النصر على مضيفه جوا الهندي بنتيجة 2-1، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2.

والتقى النصر مع جوا ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2، في المباراة التي أقيمت على ملعب بانديت جواهر لال نهرو بالهند.

سجل هدفي النصر كل من البرازيلي جابريل أنجيلو في الدقيقة 10، وهارون كمارا في الدقيقة 27، بينما سجل بريسون فيرنانديز هدف أصحاب الأرض الوحيد في الدقيقة 41.

وشهدت المباراة في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، طرد لاعب جوا، دافيد تيمور بعد حصوله على البطاقة الحمراء.

وجاء الفوز ليعزز صدارة النصر للمجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط من ثلاث مباريات، فيما تجمد رصيد جوا بلا أي نقطة ليحتل المركز الأخير.

