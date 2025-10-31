Icon

النفط يتجه لانخفاض للشهر الثالث مع صعود الدولار

الجمعة ٣١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٠٦ صباحاً
النفط يتجه لانخفاض للشهر الثالث مع صعود الدولار
المواطن - واس

تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة متجهة نحو تكبد خسائر للشهر الثالث على التوالي، إذ حد صعود الدولار من مكاسب السلع بينما بدد ارتفاع المعروض من كبار المنتجين على مستوى العالم تأثير العقوبات الغربية على الصادرات الروسية.

وهبطت العقود الآجلة لخام (33) سنتًا، ما نسبته (0.51%)، لتصل إلى (64.67) دولارًا للبرميل، فيما خسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة (0.58%)، ما يعادل 35 سنتًا، مسجلًا (60.22) دولارًا للبرميل.

