النفط يتجه لانخفاض للشهر الثالث مع صعود الدولار

تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة متجهة نحو تكبد خسائر للشهر الثالث على التوالي، إذ حد صعود الدولار من مكاسب السلع بينما بدد ارتفاع المعروض من كبار المنتجين على مستوى العالم تأثير العقوبات الغربية على الصادرات الروسية.

وهبطت العقود الآجلة لخام (33) سنتًا، ما نسبته (0.51%)، لتصل إلى (64.67) دولارًا للبرميل، فيما خسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة (0.58%)، ما يعادل 35 سنتًا، مسجلًا (60.22) دولارًا للبرميل.