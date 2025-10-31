النفط يتجه لانخفاض للشهر الثالث مع صعود الدولار رصد فيروس جديد شبيه بكورونا في خفافيش البرازيل توقعات الطقس اليوم: سحب رعدية ممطرة ورياح على عدة مناطق وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا وظائف شاغرة في فروع شركة المراعي وظائف شاغرة لدى شركة السودة للتطوير وظائف شاغرة بـ شركة رتال للتطوير وظائف شاغرة في وزارة الصناعة والثروة المعدنية محمد الحارثي يودع هيئة الإذاعة والتلفزيون ويرحب بالزيد خلفًا له الأهلي يتعادل 1-1 مع ضيفه الرياض في دوري روشن
تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة متجهة نحو تكبد خسائر للشهر الثالث على التوالي، إذ حد صعود الدولار من مكاسب السلع بينما بدد ارتفاع المعروض من كبار المنتجين على مستوى العالم تأثير العقوبات الغربية على الصادرات الروسية.
وهبطت العقود الآجلة لخام (33) سنتًا، ما نسبته (0.51%)، لتصل إلى (64.67) دولارًا للبرميل، فيما خسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة (0.58%)، ما يعادل 35 سنتًا، مسجلًا (60.22) دولارًا للبرميل.