النفط يتراجع بنحو 2% مع تقييم أثر العقوبات على روسيا وخطط أوبك+ لزيادة الإنتاج

تراجعت أسعار النفط بنحو (2%) عند التسوية اليوم الثلاثاء، لتسجل انخفاضها الثالث على التوالي، مع تقييم المستثمرين لتأثير العقوبات الأمريكية على شركتي النفط الروسيتين “لوك أويل” و”روسنفت”، إضافة إلى مؤشرات على نية تحالف أوبك+ زيادة الإنتاج قريبًا.

وانخفض خام برنت (1.22) دولار، أي بنسبة (1.9%)، ليغلق عند (64.40) دولارًا للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (1.16) دولار، أو (1.9%)، مسجلًا (60.15) دولارًا.

وتأتي هذه التراجعات بعد مكاسب أسبوعية قوية الأسبوع الماضي، أعقبت فرض واشنطن عقوبات على موسكو استهدفت الشركتين الروسيتين المذكورتين بسبب الأزمة الأوكرانية.

وأشار المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول إلى أن تأثير العقوبات سيكون محدودًا نظرًا لوفرة الإنتاج العالمي، بينما تميل مصادر في أوبك+ إلى تأكيد اتجاه التحالف نحو زيادة طفيفة في الإنتاج خلال ديسمبر المقبل.