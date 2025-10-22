النفط يرتفع أكثر من 1% وسط مخاوف الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من واحد % اليوم، مواصلة مكاسبها لليوم الثاني على التوالي بدعم من مخاطر الإمدادات المرتبطة بالعقوبات وآمال التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين وأنباء عن سعي الولايات المتحدة للحصول على النفط لإعادة ملء احتياطياتها الإستراتيجية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 94 سنتًا، أو 1.5% إلى 62.26 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 04:00 بتوقيت جرينتش، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 92 سنتًا، أو 1.6% إلى 58.16 دولارًا.

وتعافى النفط من أدنى مستوى له في خمسة أشهر الذي سجله يوم الاثنين، مدفوعًا بزيادة ضخ المنتجين للنفط وتأثير التوتر التجاري على الطلب.