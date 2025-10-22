سلمان للإغاثة يوزّع 515 سلة غذائية في بورتسودان السودانية النفط يرتفع أكثر من 1% وسط مخاوف الإمدادات 339 مبتعثًا سعوديًا يدرسون الأمن السيبراني بأكثر من 85 جامعة أمريكية توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار وضباب على عدة مناطق تحذير.. تناول اللحوم المصنعة يزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي وظائف شاغرة في شركة السجل العقاري اشتعال مركبتين وتفحم 15 شخصاً كانوا بداخلهما في اليمن مفاوضات في الكونغرس لإنهاء الإغلاق الحكومي وظائف شاغرة لدى فروع شركة الخزف 16 وظيفة شاغرة بـ فروع شركة CEER
ارتفعت أسعار النفط بأكثر من واحد % اليوم، مواصلة مكاسبها لليوم الثاني على التوالي بدعم من مخاطر الإمدادات المرتبطة بالعقوبات وآمال التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين وأنباء عن سعي الولايات المتحدة للحصول على النفط لإعادة ملء احتياطياتها الإستراتيجية.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 94 سنتًا، أو 1.5% إلى 62.26 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 04:00 بتوقيت جرينتش، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 92 سنتًا، أو 1.6% إلى 58.16 دولارًا.
وتعافى النفط من أدنى مستوى له في خمسة أشهر الذي سجله يوم الاثنين، مدفوعًا بزيادة ضخ المنتجين للنفط وتأثير التوتر التجاري على الطلب.