النفط يرتفع بعد إعلان أوبك+ زيادة أقل من المتوقع في الإنتاج

صعدت أسعار النفط بنحو واحد بالمئة عند التسوية اليوم بعدما جاءت الزيادة المزمعة في إنتاج تحالف أوبك+ لشهر نوفمبر.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت (94) سنتًا، ما يعادل (1.46%) إلى (65.47) دولارًا للبرميل عند التسوية.
كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (81) سنتًا ما يعادل (1.33%) إلى (61.69) دولارًا للبرميل.