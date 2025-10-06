Icon

النفط يرتفع بعد إعلان أوبك+ زيادة أقل من المتوقع في الإنتاج

الثلاثاء ٧ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٣٧ صباحاً
النفط يرتفع بعد إعلان أوبك+ زيادة أقل من المتوقع في الإنتاج
المواطن - واس

صعدت أسعار النفط بنحو واحد بالمئة عند التسوية اليوم بعدما جاءت الزيادة المزمعة في إنتاج تحالف أوبك+ لشهر نوفمبر.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت (94) سنتًا، ما يعادل (1.46%) إلى (65.47) دولارًا للبرميل عند التسوية.

كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (81) سنتًا ما يعادل (1.33%) إلى (61.69) دولارًا للبرميل.

