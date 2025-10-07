النفط يواصل الارتفاع

عادت أسعار النفط للارتفاع اليوم الثلاثاء بأقل من المتوقع، مما ساهم في تهدئة المخاوف من حدوث تخمة في المعروض.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتًا أو 0.35% إلى 65.70 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 0356 بتوقيت جرينتش. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتًا أو 0.34% إلى 61.90 دولارًا للبرميل.

وسجل الخامان ارتفاعًا بأكثر من واحد بالمئة عند التسوية في الجلسة السابقة.