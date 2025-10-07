Icon

النفط يواصل الارتفاع

الثلاثاء ٧ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٣٤ صباحاً
المواطن - واس

عادت أسعار النفط للارتفاع اليوم الثلاثاء بأقل من المتوقع، مما ساهم في تهدئة المخاوف من حدوث تخمة في المعروض.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتًا أو 0.35% إلى 65.70 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 0356 بتوقيت جرينتش. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتًا أو 0.34% إلى 61.90 دولارًا للبرميل.

وسجل الخامان ارتفاعًا بأكثر من واحد بالمئة عند التسوية في الجلسة السابقة.

