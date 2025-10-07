النفط يواصل الارتفاع

الأزهر يودّع الإمام أحمد عمر هاشم بعد مسيرة علمية ودعوية حافلة توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح على 4 مناطق مضطرب نفسيًا يقتحم الكابيتول ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة بالشرقية النفط يرتفع بعد إعلان أوبك+ زيادة أقل من المتوقع في الإنتاج بيع أغلى صقر منغولي بـ 650 ألف ريال في معرض الصقور والصيد السعودي حريق في محل تجاري بحي الروابي بالرياض ولا إصابات أنشطة وتجارب تفاعلية تجذب العائلات في معرض الصقور والصيد توثيق عقد العمل عبر “قوى” يمنحه الصيغة التنفيذية ويصون حقوق العامل وظائف شاغرة لدى مصفاة ساتورب
عادت أسعار النفط للارتفاع اليوم الثلاثاء بأقل من المتوقع، مما ساهم في تهدئة المخاوف من حدوث تخمة في المعروض.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتًا أو 0.35% إلى 65.70 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 0356 بتوقيت جرينتش. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتًا أو 0.34% إلى 61.90 دولارًا للبرميل.
وسجل الخامان ارتفاعًا بأكثر من واحد بالمئة عند التسوية في الجلسة السابقة.