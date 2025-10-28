Icon

الهلال إلى ربع نهائي كأس الملك بالفوز على الأخدود Icon مقتل 20 شخصًا خلال عملية للشرطة ضد عصابة إجرامية في البرازيل Icon أمانة الشرقية: إغلاق طريق أبو حدرية الرئيسي باتجاه الجنوب  Icon مبادرة مستقبل الاستثمار تناقش الإنسانية وتحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد الرقمي Icon ولي العهد يستعرض مجالات التعاون الرياضي مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم Icon طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات عنيفة على مدينة غزة Icon تجمع طبي يناقش مستقبل رعاية الأورام النسائية والوراثية.. الخميس Icon أرامكو تستحوذ على حصة أقلية من هيوماين وصندوق الاستثمارات يحتفظ بالأغلبية Icon القادسية يقسو على الحزم بثلاثية ويصعد لربع نهائي كأس الملك Icon الشباب يفوز على الزلفي ويتأهل لربع نهائي كأس الملك Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم

الهلال إلى ربع نهائي كأس الملك بالفوز على الأخدود

الثلاثاء ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٦ مساءً
الهلال إلى ربع نهائي كأس الملك بالفوز على الأخدود
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

فاز فريق الهلال الأول لكرة القدم بركب المتأهلين إلى دور الثمانية من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2025–2026، عقب فوزه على مضيفه الأخدود بهدف دون رد، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية في نجران، ضمن منافسات دور الـ16.

سجّل الهلال هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، بعد عرقلة تعرّض لها اللاعب كايو داخل منطقة الجزاء، وسددها البرازيلي ماركوس ليوناردو بنجاح في شباك الأخدود.

قد يهمّك أيضاً
دوري روشن.. النصر يواصل صدارة الترتيب والهلال يحسم الكلاسيكو

دوري روشن.. النصر يواصل صدارة الترتيب والهلال يحسم الكلاسيكو

القادسية يتعادل سلبيًا مع الأخدود بدوري روشن

القادسية يتعادل سلبيًا مع الأخدود بدوري روشن

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القادسية يتعادل سلبيًا مع الأخدود بدوري روشن
الرياضة

القادسية يتعادل سلبيًا مع الأخدود بدوري روشن

الرياضة
الهلال يحسم الكلاسيكو بثنائية نظيفة أمام الاتحاد في دوري روشن
الرياضة

الهلال يحسم الكلاسيكو بثنائية نظيفة أمام الاتحاد...

الرياضة
دوري روشن.. النصر يواصل صدارة الترتيب والهلال يحسم الكلاسيكو
الرياضة

دوري روشن.. النصر يواصل صدارة الترتيب والهلال...

الرياضة
الهلال يقسو على السد القطري بثلاثية في بدوري أبطال آسيا للنخبة
أخبار رئيسية

الهلال يقسو على السد القطري بثلاثية في...

أخبار رئيسية