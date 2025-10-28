الهلال إلى ربع نهائي كأس الملك بالفوز على الأخدود مقتل 20 شخصًا خلال عملية للشرطة ضد عصابة إجرامية في البرازيل أمانة الشرقية: إغلاق طريق أبو حدرية الرئيسي باتجاه الجنوب مبادرة مستقبل الاستثمار تناقش الإنسانية وتحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد الرقمي ولي العهد يستعرض مجالات التعاون الرياضي مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات عنيفة على مدينة غزة تجمع طبي يناقش مستقبل رعاية الأورام النسائية والوراثية.. الخميس أرامكو تستحوذ على حصة أقلية من هيوماين وصندوق الاستثمارات يحتفظ بالأغلبية القادسية يقسو على الحزم بثلاثية ويصعد لربع نهائي كأس الملك الشباب يفوز على الزلفي ويتأهل لربع نهائي كأس الملك
فاز فريق الهلال الأول لكرة القدم بركب المتأهلين إلى دور الثمانية من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2025–2026، عقب فوزه على مضيفه الأخدود بهدف دون رد، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية في نجران، ضمن منافسات دور الـ16.
سجّل الهلال هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، بعد عرقلة تعرّض لها اللاعب كايو داخل منطقة الجزاء، وسددها البرازيلي ماركوس ليوناردو بنجاح في شباك الأخدود.