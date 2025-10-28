الهلال إلى ربع نهائي كأس الملك بالفوز على الأخدود

فاز فريق الهلال الأول لكرة القدم بركب المتأهلين إلى دور الثمانية من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2025–2026، عقب فوزه على مضيفه الأخدود بهدف دون رد، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية في نجران، ضمن منافسات دور الـ16.

سجّل الهلال هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، بعد عرقلة تعرّض لها اللاعب كايو داخل منطقة الجزاء، وسددها البرازيلي ماركوس ليوناردو بنجاح في شباك الأخدود.