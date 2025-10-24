Icon

تعادل نيوم والخليج بهدف لكل منهما Icon الهلال يحسم الكلاسيكو بثنائية نظيفة أمام الاتحاد في دوري روشن Icon القبض على مقيم لترويجه الحشيش في نجران Icon سلمان للإغاثة يفتح باب الأمل لطفلة فلسطينية من غزة مصابة بسرطان القولون Icon إيطاليا تحتكر نحو 70% من إنتاج الاتحاد الأوروبي للمعكرونة Icon سكني: تاريخ إيداع الدعم ثابت Icon 116 دقيقة متوسط زمن العمرة خلال ربيع الثاني Icon سلمان للإغاثة يوزّع 1,100 من المواد الإيوائية المتنوعة في سول الصومالية  Icon وزارة الداخلية تُسهم في إحباط محاولة تهريب 25 كيلو كوكايين في ماليزيا Icon الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم

الهلال يحسم الكلاسيكو بثنائية نظيفة أمام الاتحاد في دوري روشن

الجمعة ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٠٢ مساءً
الهلال يحسم الكلاسيكو بثنائية نظيفة أمام الاتحاد في دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أثبت فريق الهلال تفوقه في قمة الجولة السادسة من دوري روشن بعدما تغلب على نظيره الاتحاد بهدفين دون مقابل، في المواجهة التي أقيمت مساء اليوم على ستاد الإنماء وسط حضور جماهيري غفير تابع الكلاسيكو الأشهر في كرة القدم السعودية.

تفوق هجومي من البداية

انطلقت المباراة بإيقاعٍ سريع وحماسٍ واضح من الفريقين، إذ فرض الهلال ضغطًا مبكرًا على دفاع الاتحاد، وكاد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة العاشرة عبر تسديدة قوية من ماركوس ليوناردو ارتطمت بالعارضة. وفي المقابل، حاول الاتحاد العودة إلى أجواء اللقاء بهجماتٍ مرتدة قادها الثنائي كريم بنزيما وموسى ديابي، لكن دفاع الهلال تعامل معها بتركيزٍ عالٍ.

قد يهمّك أيضاً
الهلال يقسو على السد القطري بثلاثية في بدوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال يقسو على السد القطري بثلاثية في بدوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال يقسو على الاتفاق بخماسية في دوري روشن

الهلال يقسو على الاتفاق بخماسية في دوري روشن

تقدّم أزرق قبل نهاية الشوط الأول

رغم محاولات الاتحاد المتكررة، جاء التقدّم لصالح الهلال في الدقيقة 42 بعد أن أحرز لاعب الاتحاد المالي محمد دومبيا هدفًا بالخطأ في مرماه، ليمنح “الزعيم” التقدّم مع نهاية الشوط الأول وسط فرحة جماهيره التي ملأت المدرجات.

تعزيز التقدّم وتأكيد السيطرة

مع بداية الشوط الثاني، واصل الهلال ضغطه الهجومي المنظّم، ليترجم تفوقه بهدفٍ ثانٍ سجله ماركوس ليوناردو في الدقيقة 57 بعد متابعة دقيقة داخل منطقة الجزاء، مؤكّدًا أحقية فريقه في الفوز وموسعًا الفارق إلى هدفين.

ترتيب الفريقين بعد المواجهة

بهذا الانتصار، رفع الهلال رصيده إلى 14 نقطة صاعدًا إلى المركز الثالث في جدول الترتيب، بينما تجمّد رصيد الاتحاد عند 10 نقاط في المركز السابع، ليواصل “الزعيم” مسيرته بثبات نحو المنافسة على صدارة دوري روشن.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الهلال يقسو على السد القطري بثلاثية في بدوري أبطال آسيا للنخبة
أخبار رئيسية

الهلال يقسو على السد القطري بثلاثية في...

أخبار رئيسية
الهلال يقسو على الاتفاق بخماسية في دوري روشن
الرياضة

الهلال يقسو على الاتفاق بخماسية في دوري...

الرياضة