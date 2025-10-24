الهلال يحسم الكلاسيكو بثنائية نظيفة أمام الاتحاد في دوري روشن

أثبت فريق الهلال تفوقه في قمة الجولة السادسة من دوري روشن بعدما تغلب على نظيره الاتحاد بهدفين دون مقابل، في المواجهة التي أقيمت مساء اليوم على ستاد الإنماء وسط حضور جماهيري غفير تابع الكلاسيكو الأشهر في كرة القدم السعودية.

تفوق هجومي من البداية

انطلقت المباراة بإيقاعٍ سريع وحماسٍ واضح من الفريقين، إذ فرض الهلال ضغطًا مبكرًا على دفاع الاتحاد، وكاد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة العاشرة عبر تسديدة قوية من ماركوس ليوناردو ارتطمت بالعارضة. وفي المقابل، حاول الاتحاد العودة إلى أجواء اللقاء بهجماتٍ مرتدة قادها الثنائي كريم بنزيما وموسى ديابي، لكن دفاع الهلال تعامل معها بتركيزٍ عالٍ.

تقدّم أزرق قبل نهاية الشوط الأول

رغم محاولات الاتحاد المتكررة، جاء التقدّم لصالح الهلال في الدقيقة 42 بعد أن أحرز لاعب الاتحاد المالي محمد دومبيا هدفًا بالخطأ في مرماه، ليمنح “الزعيم” التقدّم مع نهاية الشوط الأول وسط فرحة جماهيره التي ملأت المدرجات.

تعزيز التقدّم وتأكيد السيطرة

مع بداية الشوط الثاني، واصل الهلال ضغطه الهجومي المنظّم، ليترجم تفوقه بهدفٍ ثانٍ سجله ماركوس ليوناردو في الدقيقة 57 بعد متابعة دقيقة داخل منطقة الجزاء، مؤكّدًا أحقية فريقه في الفوز وموسعًا الفارق إلى هدفين.

ترتيب الفريقين بعد المواجهة

بهذا الانتصار، رفع الهلال رصيده إلى 14 نقطة صاعدًا إلى المركز الثالث في جدول الترتيب، بينما تجمّد رصيد الاتحاد عند 10 نقاط في المركز السابع، ليواصل “الزعيم” مسيرته بثبات نحو المنافسة على صدارة دوري روشن.