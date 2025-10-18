الهلال يقسو على الاتفاق بخماسية في دوري روشن

وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا “سلمان العالمي للغة العربية” يكرّم 12 فائزًا من 10 دولٍ في مسابقة حَرْف وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بمحافظة العلا وظائف إدارية شاغرة في هيئة التأمين وظائف إدارية شاغرة بـ معهد الطاقة وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن جامعة نجران تحصل على براءة اختراع في مجال الطاقة المتجددة أمير القصيم يرعى حفل تخريج 167 حافظًا لكتاب الله ببريدة مستشار تقني: الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفًا فكريًا أو مجرد تقنية مستقبلية واشنطن تستعد لفرض رسوم على الصين بسبب النفط الروسي
حقق فريق الهلال فوزًا كبيرًا على مضيفه الاتفاق بنتيجة (5-0) في اللقاء الذي جمعهما اليوم، على ملعب “إيجو” بالدمام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وافتتح ماركوس ليوناردو التسجيل للهلال في الدقيقة (23)، قبل أن يضيف داروين نونيز الهدف الثاني عند الدقيقة (39).
ومع بداية الشوط الثاني عزز روبن نيفيس النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة (48)، ليعود ماركوس ليوناردو ويسجل الهدف الرابع عند الدقيقة (55)، قبل أن يختتم داروين نونيز مهرجان الأهداف بالخامس في الدقيقة (74).
وبهذا الانتصار رفع الهلال رصيده إلى (11) نقطة في جدول الترتيب، بينما توقف رصيد الاتفاق عند (7) نقاط.