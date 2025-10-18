Icon

الهلال يقسو على الاتفاق بخماسية في دوري روشن

السبت ١٨ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:١٤ مساءً
الهلال يقسو على الاتفاق بخماسية في دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

حقق فريق الهلال فوزًا كبيرًا على مضيفه الاتفاق بنتيجة (5-0) في اللقاء الذي جمعهما اليوم، على ملعب “إيجو” بالدمام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وافتتح ماركوس ليوناردو التسجيل للهلال في الدقيقة (23)، قبل أن يضيف داروين نونيز الهدف الثاني عند الدقيقة (39).
ومع بداية الشوط الثاني عزز روبن نيفيس النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة (48)، ليعود ماركوس ليوناردو ويسجل الهدف الرابع عند الدقيقة (55)، قبل أن يختتم داروين نونيز مهرجان الأهداف بالخامس في الدقيقة (74).

وبهذا الانتصار رفع الهلال رصيده إلى (11) نقطة في جدول الترتيب، بينما توقف رصيد الاتفاق عند (7) نقاط.

