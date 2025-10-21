Icon

على ملعب المملكة أرينا

الهلال يقسو على السد القطري بثلاثية في بدوري أبطال آسيا للنخبة

الثلاثاء ٢١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤١ مساءً
الهلال يقسو على السد القطري بثلاثية في بدوري أبطال آسيا للنخبة
المواطن - فريق التحرير

حقق فريق كرة القدم الأول بنادي الهلال فوزًا مثيرًا ومستحقًا على نظيره السد القطري بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب المملكة أرينا ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

الهلال يفوز على السد القطري

افتتح فريق الهلال التسجيل في الدقيقة 25 عن طريق يوسف أكتشيشيك، ثم أضاف المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي الهدف الثاني في الدقيقة 40.

وفي الدقيقة 81 سجل سيرجي ميلينكوفيتش الهدف الثالث للهلال، بينما جاء هدف السد القطري في الدقيقة 63 من عمر الشوط الثاني بقدم روبرتو فيرمينو.

تشكيل الهلال ضد السد

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: يوسف، متعب الحربي، كاليدو كوليبالي، ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، محمد كنو

خط الهجوم: عبد الله الحمدان، ماركوس ليوناردو، كابو سيزار.

