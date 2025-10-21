الهلال يقسو على السد القطري بثلاثية في بدوري أبطال آسيا للنخبة

حقق فريق كرة القدم الأول بنادي الهلال فوزًا مثيرًا ومستحقًا على نظيره السد القطري بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب المملكة أرينا ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

الهلال يفوز على السد القطري

افتتح فريق الهلال التسجيل في الدقيقة 25 عن طريق يوسف أكتشيشيك، ثم أضاف المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي الهدف الثاني في الدقيقة 40.

وفي الدقيقة 81 سجل سيرجي ميلينكوفيتش الهدف الثالث للهلال، بينما جاء هدف السد القطري في الدقيقة 63 من عمر الشوط الثاني بقدم روبرتو فيرمينو.

نهاية المباراة | ممثل الوطن @Alhilal_FC يحقق الفوز أمام السد القطري ضمن الجولة الثالثة من #دوري_أبطال_آسيا_للنخبة. نهنئ #الهلال وجماهيره بمناسبة الفوز.#الوطن_معكم 🇸🇦 pic.twitter.com/OFcZKpi8o8 — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) October 21, 2025

تشكيل الهلال ضد السد

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: يوسف، متعب الحربي، كاليدو كوليبالي، ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، محمد كنو

خط الهجوم: عبد الله الحمدان، ماركوس ليوناردو، كابو سيزار.