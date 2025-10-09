Icon

الهنغاري لاسلو كراسناهوركاي يفوز بجائزة نوبل للآداب 2025

الخميس ٩ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٥١ مساءً
الهنغاري لاسلو كراسناهوركاي يفوز بجائزة نوبل للآداب 2025
المواطن - فريق التحرير

فاز الكاتب الهنغاري لاسلو كراسناهوركاي بجائزة نوبل للآداب لعام 2025 “لأعماله الآسرة التي تُعيد، في خضم رعب نهاية العالم، تأكيد قوة الفن”.

وكانت الأكاديمية السويدية قد اختارت العام الماضي الكاتبة الكورية الجنوبية هان كانغ. وفاز الكاتب المسرحي المؤلف النرويجي يون فوسه في 2023، والكاتبة الفرنسية ني إرنو عام 2022.

وتعد جائزة الآداب هي الجائزة الرابعة التي يُعلن عنها كل عام، بعد جوائز نوبل في الطب والفيزياء والكيمياء.

أما جائزة السلام، فسيتم الإعلان عنها غدا الجمعة في أوسلو، وهي الجائزة الوحيدة التي لا تُقدم في ستوكهولم. وتختتم فعاليات الأسبوع يوم الإثنين بجائزة نوبل في العلوم الاقتصادية.

