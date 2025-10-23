الهيئة الملكية بالرياض تعلن موعد إعلان نتائج أهلية المستحقين لشراء أراضٍ سكنية

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن انتهاء فترة التقديم عبر منصة التوازن العقاري للراغبين في شراء أراضٍ سكنية بنهاية يوم أمس الخميس 23 أكتوبر 2025م.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها في منصة إكس: “أنه سيتم إعلان نتائج أهلية المستحقين اعتبارًا من يوم الأحد 9 نوفمبر 2025م، من خلال منصة التوازن العقاري https://tawazoun.rcrc.gov.sa “.