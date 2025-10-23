الهيئة الملكية بالرياض تعلن موعد إعلان نتائج أهلية المستحقين لشراء أراضٍ سكنية تضرر مركبتين جراء حريق بمحطة وقود في الرياض وظائف شاغرة لدى هيئة تطوير المدينة المنورة وظائف شاغرة في مجموعة الفطيم القابضة بيع صقرين بـ 351 ألف ريال في الليلة الـ 12 لمزاد نادي الصقور تسجيل برج مدينة بريدة في سجل التراث العمراني الوطني الحديث في حالة حرجة.. نقل مواطن بالإخلاء الطبي من القاهرة للعلاج بالمملكة مروج الشبو المخدر في قبضة الأمن بالشرقية سلمان للإغاثة يوزّع 213 سلة غذائية في مخيم لواء باباجان بأفغانستان وظائف شاغرة بـ الهيئة السعودية للسياحة
أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن انتهاء فترة التقديم عبر منصة التوازن العقاري للراغبين في شراء أراضٍ سكنية بنهاية يوم أمس الخميس 23 أكتوبر 2025م.
وأوضحت الهيئة، عبر حسابها في منصة إكس: “أنه سيتم إعلان نتائج أهلية المستحقين اعتبارًا من يوم الأحد 9 نوفمبر 2025م، من خلال منصة التوازن العقاري https://tawazoun.rcrc.gov.sa “.
أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن انتهاء فترة التقديم عبر #منصة_التوازن_العقاري للراغبين في شراء أراضٍ سكنية بنهاية يوم أمس الخميس 23 أكتوبر 2025م، وسيتم إعلان نتائج أهلية المستحقين اعتبارًا من يوم الأحد 9 نوفمبر 2025م، من خلال منصة التوازن العقاري.https://t.co/SJd6y2YESr pic.twitter.com/bvSHAwqnGn
— الهيئة الملكية لمدينة الرياض (@RCRCSA) October 23, 2025