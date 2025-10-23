Icon

عبر منصة التوازن العقاري بعد انتهاء فترة التقديم يوم أمس الخميس

الهيئة الملكية بالرياض تعلن موعد إعلان نتائج أهلية المستحقين لشراء أراضٍ سكنية

الجمعة ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:١٢ صباحاً
الهيئة الملكية بالرياض تعلن موعد إعلان نتائج أهلية المستحقين لشراء أراضٍ سكنية
المواطن - فريق التحرير

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن انتهاء فترة التقديم عبر منصة التوازن العقاري للراغبين في شراء أراضٍ سكنية بنهاية يوم أمس الخميس 23 أكتوبر 2025م.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها في منصة إكس: “أنه سيتم إعلان نتائج أهلية المستحقين اعتبارًا من يوم الأحد 9 نوفمبر 2025م، من خلال منصة التوازن العقاري https://tawazoun.rcrc.gov.sa “.

الهيئة الملكية لمدينة الرياض تستعرض مشاريعها في التراث العمراني في أسبوع الترميم...

شركة التصنيف الإعلامية والهيئة الملكية لمدينة الرياض يوقعان اتفاقية “الحي الإبداعي”

