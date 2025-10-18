Icon

الواجهة البحرية بجيزان.. مرايا الجمال وأنفاس البحر

السبت ١٨ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٢٤ مساءً
المواطن - واس

تُعَدُّ منطقةُ جازان إحدى الوجهات السياحية البارزة في المملكة العربية السعودية، بما تمتاز به من تنوّعٍ طبيعيٍّ فريد يجمع بين الجبال والسواحل والجزر، فضلًا عن مقوّماتها الاقتصادية والتنموية المتنامية التي جعلت منها منطقةً نابضة بالحياة.

وتبرز الواجهة البحرية بمدينة جيزان كأحد أهم معالم المنطقة ووجهاتها الحديثة، مجسدة رؤيةً عمرانيةً وسياحيةً تجمع بين الأصالة والحداثة، وتمتد على مساحةٍ تُقدَّر بـ(1,000,000) مترٍ مربع، لتغدو أحد أبرز المشاريع الحضارية في المنطقة، ووجهةً تجتمع فيها عناصر الجمال الطبيعي والبنية الحديثة في لوحةٍ تنبض بالحياة.

وتُعدُّ متنفسًا للعائلات ومحبي الرياضة والطبيعة، وتجذب الزوار والمقيمين على مدار العام بفضل ما تحتضنه من مقوماتٍ ترفيهيةٍ وخدماتٍ متكاملة، إذ تضم مسطحاتٍ خضراء فسيحةٍ، وساحة العلم التي تحتضن الاحتفالات الوطنية والمهرجانات الثقافية والفنية، إضافةً إلى مجموعةٍ من الملاعب والمرافق الرياضية التي تلبي احتياجات مختلف الأعمار، في بيئةٍ تجمع بين المتعة والنشاط والسلامة.

ويُعَدُّ الممشى البحري بطول (2600) مترٍ وعرض (30) مترًا أحد أبرز معالمها، إذ يتيح للزوار ممارسة المشي والجري، فيما تنتشر على امتداده مناطقُ ترفيهيةٌ للأطفال، وشارعٌ ثقافيٌّ يحتضن الفنون والمعارض والفعاليات، إلى جانب مواقف سياراتٍ واسعةٍ تُقدَّر مساحتها بـ(80.000) مترٍ مربع، لتسهيل تنقّل الزوار وضمان راحتهم.

وتحيط بالواجهة مجموعةٌ من المقاهي والمطاعم والفنادق الراقية، التي تمنح الزائر تجربةً متكاملةً من الضيافة، إلى جانب الجلسات البحرية المظللة التي تُطل على مشاهد البحر الآسرة، ومنافذ بيعٍ تضيف حركةً نابضةً للمكان، وتعزز من روحه الحيوية.
وتواصل أمانة منطقة جازان جهودها لتطوير الواجهة ضمن خططٍ نوعيةٍ تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تنفيذ مشاريع رياضيةٍ وترفيهيةٍ جديدة، وتوسيع المساحات الخضراء، وتعزيز البنية التحتية السياحية، بما يسهم في رفع جودة الحياة وتنويع مصادر الدخل وخلق فرصٍ استثماريةٍ واعدة.

وفي إطار دعمها للقطاع السياحي، طرحت الأمانة عددًا من الفرص الاستثمارية الحديثة، لتشجيع المستثمرين على الإسهام في تطوير مرافق الواجهة وتقديم مشاريع مبتكرةٍ تعزّز استدامتها الاقتصادية، وتُسهم في جذب مزيدٍ من الزوار والسياح.
وتبقى الواجهة البحرية في جازان مرآةً تعكس جمال البحر وروح المدينة، ومتنفسًا للزائر، حيث تمتزج الطبيعة والفن والترفيه في مشهدٍ يُجسّد مكانة جازان كوجهةٍ سياحيةٍ تنبض بالجمال والتجدّد والإبداع.

