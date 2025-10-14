Icon

الوطني لإدارة الدين يقفل طرح أكتوبر 2025 بـ 7.54 مليار ريال

الثلاثاء ١٤ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٥٥ مساءً
الوطني لإدارة الدين يقفل طرح أكتوبر 2025 بـ 7.54 مليار ريال
المواطن - فريق التحرير

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر أكتوبر 2025م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 7.547 مليارات ريال.

وقسمت الإصدارات إلى أربع شرائح، بلغ حجم الشريحة الأولى 538 مليون ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2029م، وبلغت الشريحة الثانية 493 مليون ريال، لصكوك تستحق في عام 2032م، وبلغت الشريحة الثالثة 2.451 مليار ريال، لصكوك تُستحق في عام 2036م.

فيما بلغت الشريحة الرابعة 4.065 مليارات ريال لصكوك تستحق في عام 2039م.

