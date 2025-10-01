Icon

الولايات المتحدة تدخل رسميًا في حالة شلل فيدرالي.. ماذا يعني ذلك؟ Icon بدء تطبيق المرحلة الرابعة من خدمة تحويل رواتب العمالة المنزلية Icon ريف يُسهم في تعزيز إنتاج السعودية من البن لأكثر من نصف مليون طن Icon إحباط تهريب 32,000 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي Icon تقييم تعلن منصة المرجع السعري للمركبات Icon مكافحة الفساد: التحقيق مع 387 متهمًا وإيقاف 134 بتهم الرشوة واستغلال النفوذ Icon القبض على مقيمين لترويجهما 14 كيلو شبو في الرياض Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الصين Icon إطلاق منصة لإصدار تراخيص نُزل الضيافة المؤقتة بمكة والمدينة خلال موسم الحج Icon السعودية تطلق مع الأمم المتحدة مبادرة عالمية لبناء القدرات في الفضاء السيبراني Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
توقف جزئي لعمل مؤسسات حكومية وخدمات عامة

الولايات المتحدة تدخل رسميًا في حالة شلل فيدرالي.. ماذا يعني ذلك؟

الأربعاء ١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٠٩ مساءً
الولايات المتحدة تدخل رسميًا في حالة شلل فيدرالي.. ماذا يعني ذلك؟
المواطن - فريق التحرير

دخلت الولايات المتحدة رسميًا، اليوم، في حالة شلل فيدرالي (Government Shutdown) بعد فشل الكونغرس في التوصل إلى اتفاق بشأن تمويل الحكومة الفيدرالية قبل انتهاء المهلة المحددة.

معنى الشلل الفيدرالي

ويعني هذا الشلل توقفًا جزئيًا لعمل مؤسسات حكومية وخدمات عامة، باستثناء القطاعات الحيوية مثل الأمن القومي والمستشفيات والجيش.

أما الموظفون الحكوميون في القطاعات المتأثرة، فسيُطلب من بعضهم العمل دون أجر لحين التوصل إلى اتفاق، بينما يُحال آخرون إلى إجازة غير مدفوعة.

وتعود الأزمة إلى خلافات سياسية بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي حول أولويات الإنفاق في الموازنة، بما يشمل ملفات الهجرة، والمساعدات الخارجية، والضرائب، والإنفاق العسكري.

ويثير الشلل الفيدرالي قلق الأسواق المالية والمستثمرين، خاصة أنه قد يؤثر على ثقة المواطنين ويعطل إصدار بعض التقارير الاقتصادية الرسمية، كما قد يؤخر صرف الرواتب والمعاشات الفيدرالية.

تاريخيًا، شهدت الولايات المتحدة عدة حالات مماثلة، أطولها كان في أواخر 2018 واستمر 35 يومًا. وتبقى المدة الحالية مرتبطة بمدى قدرة المشرّعين على تجاوز الخلافات والتوصل إلى اتفاق جديد.

وبينما يستمر الشلل، يبقى ملايين الأمريكيين أمام حالة من الغموض بشأن الخدمات الحكومية الأساسية، وسط دعوات من مختلف الأوساط السياسية والاقتصادية لسرعة التوصل إلى حل لتفادي تداعيات أوسع على الاقتصاد والمجتمع.

ترامب يعلق

وقال ترامب في البيت الأبيض قبل الموعد النهائي عند منتصف الليل: “لا نريد أن تتوقف الحكومة”، لكن الرئيس، الذي اجتمع هذا الأسبوع بشكل خاص مع قيادات الكونغرس، بدا غير قادر على التوصل إلى أي اتفاق بين الديمقراطيين والجمهوريين لتفادي هذا السيناريو.

وهذه هي ثالث مرة يترأس فيها ترامب توقف تمويل الحكومة الفيدرالية، والأولى منذ عودته إلى البيت الأبيض هذا العام، في رقم قياسي بارز يعكس الانقسام الحاد حول أولويات الميزانية ومناخ سياسي يعزز المواقف المتشددة بدلا من التسويات التقليدية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد