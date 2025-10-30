الولايات المتحدة تقلص عدد اللاجئين المسموح بدخولهم لـ 7500 سنويًا

مايكروسوفت تسجّل نتائج فصلية تتجاوز التوقعات بيع أغلى شاهين فرخ حتى الآن في الليلة الـ 17 لمزاد نادي الصقور السودان في مجلس الأمن: الفاشر أصبحت رمزًا للمأساة الإنسانية الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار الأمريكي واليورو ارتفاع الطلب العالمي على الذهب إلى 3% توضيح من حساب المواطن بشأن احتساب الدعم ونتائج الأهلية اختلاس أكثر من 1.5 مليون يورو من الاتحاد الدولي لألعاب القوى البرازيل: ارتفاع قتلى عملية ريو إلى 121 شخصًا حرم أمير الرياض ترعى انطلاقة جمعية “إدراك للأورام” يوتيوب يدفع 24 مليون دولار لتسوية نزاع مع ترامب
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الخميس، تقليص عدد اللاجئين الذين يُسمح لهم بدخول الولايات المتحدة سنويًا إلى (7500) لاجئ فقط، في انخفاض كبير مقارنة بسقف العام الماضي البالغ (125 ألفًا).
ويأتي القرار ضمن توجهات الإدارة لتشديد سياسات الهجرة وتعزيز الرقابة على الحدود، في إطار ما تعده حماية للأمن القومي والمصالح الوطنية.
وأشارت الإدارة في بيانها إلى أن تحديد هذا العدد للسنة المالية (2026) مبرر بدوافع إنسانية ويصب في المصلحة الوطنية، دون ذكر فئات محددة من اللاجئين سيتم استقبالها.