الولايات المتحدة تقلص عدد اللاجئين المسموح بدخولهم لـ 7500 سنويًا

الخميس ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٧ مساءً
الولايات المتحدة تقلص عدد اللاجئين المسموح بدخولهم لـ 7500 سنويًا
المواطن - فريق التحرير

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الخميس، تقليص عدد اللاجئين الذين يُسمح لهم بدخول الولايات المتحدة سنويًا إلى (7500) لاجئ فقط، في انخفاض كبير مقارنة بسقف العام الماضي البالغ (125 ألفًا).

ويأتي القرار ضمن توجهات الإدارة لتشديد سياسات الهجرة وتعزيز الرقابة على الحدود، في إطار ما تعده حماية للأمن القومي والمصالح الوطنية.

وأشارت الإدارة في بيانها إلى أن تحديد هذا العدد للسنة المالية (2026) مبرر بدوافع إنسانية ويصب في المصلحة الوطنية، دون ذكر فئات محددة من اللاجئين سيتم استقبالها.

