Icon

وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا Icon “سلمان العالمي للغة العربية” يكرّم 12 فائزًا من 10 دولٍ في مسابقة حَرْف Icon وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بمحافظة العلا Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة التأمين Icon وظائف إدارية شاغرة بـ معهد الطاقة Icon وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن Icon جامعة نجران تحصل على براءة اختراع في مجال الطاقة المتجددة Icon أمير القصيم يرعى حفل تخريج 167 حافظًا لكتاب الله ببريدة Icon مستشار تقني: الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفًا فكريًا أو مجرد تقنية مستقبلية Icon واشنطن تستعد لفرض رسوم على الصين بسبب النفط الروسي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
مشاهير

اليابان تودّع رئيس وزرائها الأسبق تومييتشي موراياما عن عمر 101 عام

الجمعة ١٧ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٠٧ مساءً
اليابان تودّع رئيس وزرائها الأسبق تومييتشي موراياما عن عمر 101 عام

أعلنت اليابان، اليوم، وفاة رئيس الوزراء الأسبق تومييتشي موراياما عن عمر ناهز 101 عام، بعد مسيرة سياسية طويلة ترك خلالها بصمات بارزة في تاريخ البلاد الحديث.

وأفادت ميزوهو فوكوشيما، رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الياباني، في بيان رسمي، بأن موراياما توفي في أحد مستشفيات محافظة أويتا الواقعة جنوب غرب اليابان، وهي مسقط رأسه، مشيرةً إلى أنه كان يتلقى الرعاية الطبية خلال الفترة الماضية.

ويُعد موراياما من الشخصيات السياسية المؤثرة في اليابان خلال تسعينيات القرن الماضي، إذ تولى رئاسة الحكومة في يونيو عام 1994، ممثلًا عن الحزب الاشتراكي الياباني آنذاك، وقاد حكومة ائتلافية استمرت حتى يناير 1996، في واحدة من المراحل السياسية الدقيقة التي شهدتها البلاد.

واشتهر الراحل بمواقفه الداعية إلى السلام والمصالحة التاريخية، وبخطابه الشهير الذي قدّم فيه اعتذارًا رسميًا باسم اليابان عن ممارساتها خلال الحرب العالمية الثانية، وهو الموقف الذي ما زال يُعد من العلامات البارزة في السياسة اليابانية الحديثة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد