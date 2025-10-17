اليابان تودّع رئيس وزرائها الأسبق تومييتشي موراياما عن عمر 101 عام

وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا “سلمان العالمي للغة العربية” يكرّم 12 فائزًا من 10 دولٍ في مسابقة حَرْف وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بمحافظة العلا وظائف إدارية شاغرة في هيئة التأمين وظائف إدارية شاغرة بـ معهد الطاقة وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن جامعة نجران تحصل على براءة اختراع في مجال الطاقة المتجددة أمير القصيم يرعى حفل تخريج 167 حافظًا لكتاب الله ببريدة مستشار تقني: الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفًا فكريًا أو مجرد تقنية مستقبلية واشنطن تستعد لفرض رسوم على الصين بسبب النفط الروسي
أعلنت اليابان، اليوم، وفاة رئيس الوزراء الأسبق تومييتشي موراياما عن عمر ناهز 101 عام، بعد مسيرة سياسية طويلة ترك خلالها بصمات بارزة في تاريخ البلاد الحديث.
وأفادت ميزوهو فوكوشيما، رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الياباني، في بيان رسمي، بأن موراياما توفي في أحد مستشفيات محافظة أويتا الواقعة جنوب غرب اليابان، وهي مسقط رأسه، مشيرةً إلى أنه كان يتلقى الرعاية الطبية خلال الفترة الماضية.
ويُعد موراياما من الشخصيات السياسية المؤثرة في اليابان خلال تسعينيات القرن الماضي، إذ تولى رئاسة الحكومة في يونيو عام 1994، ممثلًا عن الحزب الاشتراكي الياباني آنذاك، وقاد حكومة ائتلافية استمرت حتى يناير 1996، في واحدة من المراحل السياسية الدقيقة التي شهدتها البلاد.
واشتهر الراحل بمواقفه الداعية إلى السلام والمصالحة التاريخية، وبخطابه الشهير الذي قدّم فيه اعتذارًا رسميًا باسم اليابان عن ممارساتها خلال الحرب العالمية الثانية، وهو الموقف الذي ما زال يُعد من العلامات البارزة في السياسة اليابانية الحديثة.