انتهاء أعمال صيانة جسر طريق الملك فهد في الخبر

أنهت أمانة المنطقة الشرقية أعمال الصيانة لجسر طريق الملك فهد (تقاطع العاشر) بمحافظة الخبر.

وبحسب أمانة الشرقية عبر منصة إكس، تضمنت أعمال الصيانة رفع كفاءة الطريق وصيانة العناصر الإنشائية والدهانات ووسائل السلامة المرورية، وذلك ضمن خطتها الشاملة لرفع كفاءة الجسور والأنفاق بالمنطقة.