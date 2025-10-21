Icon

انتهاء مدة تسجيل العقارات في السجل العقاري لـ 20 حيًا في الشرقية الخميس Icon الكشف عن 337 موقعًا أثريًا ضمن مبادرة اليمامة للمسح الأثري Icon تدشين منصة وقاء المستفيدين بعدة خدمات رقمية في القطاع الزراعي Icon رئيس غانا يستقبل نائب وزير الخارجية Icon مؤشر الدولار يرتفع مدعومًا بتراجع الين Icon حساب المواطن: يتم احتساب الدعم من تاريخ صدور نتيجة الأهلية Icon الخميس آخر موعد للتقديم عبر التوازن العقاري لشراء أراضي سكنية بالرياض Icon بيع شاهين فرخ بـ 120 ألف ريال في الليلة التاسعة لمزاد نادي الصقور Icon تاكايتشي تصبح أول رئيسة وزراء باليابان Icon برامج حماية الغطاء النباتي تُسهم في انتشار الطلح بأودية تيماء والقليبة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

انتهاء مدة تسجيل العقارات في السجل العقاري لـ 20 حيًا في الشرقية الخميس

الثلاثاء ٢١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٢٣ مساءً
انتهاء مدة تسجيل العقارات في السجل العقاري لـ 20 حيًا في الشرقية الخميس
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الهيئة العامة للعقار عن قرب انتهاء المهلة المحددة للتسجيل العيني الأول للعقار لـ 14878 قطعة عقارية في محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية بنهاية يوم الخميس 1 جمادى الأول 1447هــ، الموافق 23 أكتوبر 2025م.

وبينت “الهيئة” أنّ التسجيل العيني للعقار سينتهي في 20 حيًا بمحافظة الأحساء هي: (حي الريان وحي المثلث وحي الواحة وجامعة الملك فيصل الأول وجامعة الملك فيصل الثاني وجامعة الملك فيصل الثالث ومنسوبو التعليم الأول وحي هجر وجزء من الحزام الأخضر وجزء من حي الدوحة وجزء من منطقة الغويبة الزراعية وحي المجيدية وحي الجوهرة وحي العاصمة ومجمع الدوائر الحكومية الثاني وحي العزيزية الثاني وحي السنيدية وحي منيفة وحي البستان وحي المزروعية).

قد يهمّك أيضاً
السجل العقاري يبدأ تسجيل 55 حيًّا في المدينة المنورة والقطيف

السجل العقاري يبدأ تسجيل 55 حيًّا في المدينة المنورة والقطيف

السجل العقاري يبدأ تسجيل 4،774 قطعة عقارية بالمدينة

السجل العقاري يبدأ تسجيل 4،774 قطعة عقارية بالمدينة

سرعة المبادرة بتسجيل العقارات

ودعت الهيئة ملاك العقارات الواقعة ضمن نطاق الأحياء إلى سرعة المبادرة بتسجيل عقاراتهم من خلال منصة السجل العقاري rer.sa قبل انتهاء مدة التسجيل للاستفادة من خدمات تنفيذ التصرفات العقارية وتوثيق جميع التغييرات التي تطرأ على العقار.

وأوضحت ” الهيئة ” أنّ السجل العقاري سيصدر “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، ويتضمن صك تسجيل الملكية الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار وبيانات مالكه وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه، ليكون أساسًا في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.

وأكدت أنّ عدم تسجيل العقارات خلال المدة المحددة في قرار الإعلان يعرض ملاكها للغرامات المالية الواردة في نظام التسجيل العيني للعقار التي تحددها لجنة مختصة بالنظر في المخالفات، وأنَ طلبات التسجيل العيني للعقار مستمرة في جميع المناطق المعلنة حتى بعد انتهاء مدة التسجيل المحددة في قرار الإعلان.

يذكر أن الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) تتولى مهمة تنفيذ أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام التقنيات الحديثة والبيانات الجيومكانية عبر منصة رقمية متكاملة تُسهم في تعزيز الشفافية والثقة بخدمات وبيانات العقارات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد