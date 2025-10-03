انحراف مركبة أمنية وسقوطها من جسر أثناء أداء مهامها بالرياض

أعلنت إدارة مرور منطقة الرياض عن مباشرتها حادث انحراف مركبة أمنية وسقوطها من أحد الجسور، أثناء أداء مهامها الميدانية.

وقالت إدارة المرور عبر منصة إكس إن الحادث وقع خلال تأدية مهامها، وتم على الفور استكمال الإجراءات النظامية اللازمة حيال الواقعة.