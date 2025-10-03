انحراف مركبة أمنية وسقوطها من جسر أثناء أداء مهامها بالرياض العاشرة مساء الأحد.. ترامب يمنح حماس “الفرصة الأخيرة” القبض على 3 مخالفين لتهريبهم 54 كيلو قات في عسير أسعار الغذاء العالمية تنخفض في سبتمبر توضيح من حساب المواطن بشأن تغيير الآيبان البنكي بعد 10 سبتمبر المدينة المنورة تتصدر معدلات إشغال مرافق الضيافة السياحية للنصف الأول من 2025 تعديل مدة استحقاق الأم المطلقة للدعم السكني إلى عام واحد عروض للهجانة وفرضيات ضمن مشاركة الأمن العام في معرض الصقور والصيد السعودي 53 مادة.. تفاصيل تعديل اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني ذوبان تاريخي للأنهار الجليدية في سويسرا
أعلنت إدارة مرور منطقة الرياض عن مباشرتها حادث انحراف مركبة أمنية وسقوطها من أحد الجسور، أثناء أداء مهامها الميدانية.
وقالت إدارة المرور عبر منصة إكس إن الحادث وقع خلال تأدية مهامها، وتم على الفور استكمال الإجراءات النظامية اللازمة حيال الواقعة.