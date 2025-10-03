Icon

انحراف مركبة أمنية وسقوطها من جسر أثناء أداء مهامها بالرياض

الجمعة ٣ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٥١ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعلنت إدارة مرور منطقة الرياض عن مباشرتها حادث انحراف مركبة أمنية وسقوطها من أحد الجسور، أثناء أداء مهامها الميدانية.

وقالت إدارة المرور عبر منصة إكس إن الحادث وقع خلال تأدية مهامها، وتم على الفور استكمال الإجراءات النظامية اللازمة حيال الواقعة.

