انطلاقة تاريخية.. طيران الرياض تسير أولى رحلاتها إلى لندن خلال أيام

الأربعاء ٨ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٤١ مساءً
المواطن - تصوير : هاشم القرني

أعلنت شركة طيران الرياض، اليوم الأربعاء، عن إطلاق أولى رحلاتها إلى لندن في 26 أكتوبر الجاري، موضحة أنها ستشغل رحلات يومية إلى مطار هيثرو في لندن ابتداء من 26 أكتوبر.

طيران الرياض تطلق أولى رحلاتها إلى لندن

وأكدت شركة طيران الرياض أن لندن ستكون الوجهة الأولى لطيران الرياض على أن تبدأ الرحلات إلى دبي بعدها بفترة قصيرة.

وتفصيلا، أوضح الرئيس التنفيذي لـ”طيران الرياض” توني دوجلاس في مؤتمر صحافي، اليوم، أن الوجهة الثانية ستكون دبي، مضيفاً أن الدفعة الأولى من تذاكر السفر ستُخصص لموظفي صندوق الاستثمارات العامة السعودي وموظفي “طيران الرياض”، على أن تُطرح المبيعات للجمهور قريبًا.

وكشف “طيران الرياض” عن إطلاق برنامج الولاء الجديد “سفير”، الذي يمنح أعضاؤه الأوائل أولوية في حجز التذاكر للرحلات التجارية المرتقبة، إلى جانب مجموعة من التجارب والمزايا الحصرية الاستثنائية.

رحلات إلى أكثر من 100 وجهة دولية

وأعلن نائب الرئيس للتسويق والتواصل المؤسسي لشركة طيران الرياض، أسامة النويصر، عن انطلاق أولى رحلات الشركة إلى لندن، في خطوة وصفها بأنها “المسار نحو الانطلاق”، مشيرًا إلى أن هذه الوجهة تمثل البداية الفعلية لتشغيل الناقل الوطني الجديد الذي يربط العاصمة السعودية بعواصم العالم.

ومن المخطط أن تسيّر “طيران الرياض” رحلاتها إلى أكثر من 100 وجهة دولية بحلول عام 2030، كما تقدمت بطلبات لشراء أكثر من 132 طائرة، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في توفير أكثر من 200 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في قطاع الطيران، إضافةً إلى مساهمة متوقعة بقيمة 75 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة.

تجدر الإشارة إلى أن مراحل إصدار الرخصة مرّت بسلسلة من الإجراءات، بدأت بالمناقشات الأولية، مرورًا بتقديم الطلب الرسمي، ومراجعة الأدلة التشغيلية، والتقييم والتفتيش، وصولًا إلى الموافقة النهائية. وقد عمل فريق مكون من 10 كفاءات وطنية في مختلف التخصصات، من مفتشي وخبراء الهيئة العامة للطيران المدني على مدى 11 شهراً لمنح الترخيص وشملت المهام الإشراف على تنفيذ أكثر من 200 ساعة طيران تجريبية، إلى جانب متابعة برامج التدريب والتأهيل التي استهدفت تدريب وتأهيل طاقم طيران الرياض؛ وذلك لضمان الالتزام بأعلى المعايير التشغيلية وتحقيق أعلى مستويات السلامة.

 

