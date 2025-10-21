Icon

حصاد اليوم

انطلاق أعمال جائزة الأحساء للتميّز في نسختها الثالثة لعام 2025

الثلاثاء ٢١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٤ مساءً
انطلاق أعمال جائزة الأحساء للتميّز في نسختها الثالثة لعام 2025
المواطن - فريق التحرير

أقامت جائزة الأحساء للتميّز مساء اليوم الاثنين اللقاء التحضيري لإطلاق النسخة الثالثة لعام 2025، وذلك في قصر إبراهيم التاريخي بمحافظة الأحساء، بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية والخاصة والقطاع غير الربحي، إلى جانب عدد من الأكاديميين والإعلاميين والمهتمين.

استعرض اللقاء أهداف الجائزة ومحاورها المتنوعة، إلى جانب استعراض أبرز النجاحات التي حققتها النسخ السابقة، والتي أسهمت في تعزيز ثقافة التميّز وتحفيز المبادرات النوعية في مختلف القطاعات داخل المحافظة.

وفي كلمة له، أكد أمين عام الجائزة الأستاذ عبدالمحسن الموسى أن جائزة الأحساء للتميّز تمثل منصة وطنية رائدة لترسيخ ثقافة التميّز والإبداع في مختلف المجالات، مشيرًا إلى ما تحظى به الجائزة منذ انطلاقتها من رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ودعم واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء – رئيس مجلس أمناء الجائزة – الأمر الذي كان له الأثر الكبير في استمرار نجاحها وتطورها في كل نسخة.

وأوضح الموسى أن النسخة الثالثة تأتي أكثر شمولًا وتنوعًا، بفضل التعاون البنّاء بين القطاعات المختلفة لتحقيق أثر مجتمعي أوسع، مؤكدًا أن نجاح الجائزة يعتمد على تكامل الجهود من جميع الجهات، ومنوهًا بالدور الحيوي للإعلام في نشر ثقافة التميّز وتحفيز المشاركة الفاعلة.

عقب ذلك، قدّم رئيس اللجنة العليا للجائزة الدكتور منصور اليحيى عرضًا تفصيليًا حول معايير التقييم والتحديثات التي شهدتها الجائزة في نسختها الثالثة، إضافة إلى استعراض مستهدفاتها الجديدة التي تركز على توسيع قاعدة المشاركين، وتعزيز الشفافية، وتحقيق أثر تنموي ملموس على مستوى مؤسسات وأفراد المجتمع.

كما شهد اللقاء تقديم عروض نوعية من عدد من الجهات المتميزة، حيث قدّمت الأستاذة ريم بنت عبدالرحمن الموسى، الرئيس التنفيذي لشركة الكفاح للتعليم، عرضًا حول تجربة مدارس الكفاح في تطبيقات الجودة التعليمية والتميّز المؤسسي، فيما قدّمت الأستاذة نورة السبيعي من تجمع الأحساء الصحي عرضًا تناول مبادرات التجمع في تحسين الخدمات الصحية وتعزيز الابتكار في الرعاية الصحية.

وتُعد جائزة الأحساء للتميّز إحدى المبادرات التنموية الرائدة، الهادفة إلى تسليط الضوء على النماذج الريادية في المحافظة وتكريم قصص النجاح التي تسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز الإبداع والابتكار، بما يعزّز مكانة الأحساء كمركز وطني للتميّز والإبداع المؤسسي

