انطلاق الانتخابات البرلمانية في سوريا

انطلقت في سوريا صباح اليوم الأحد، أول انتخابات برلمانية، بعد الإطاحة بحكم بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر 2024، فيما أكد عضو اللجنة العليا للانتخابات والمتحدث الإعلامي، باسمها، نوار نجمة أن هذا الاستحقاق الانتخابي هو “خطوة في طريق طويل لبناء وطن لكل السوريين يليق بهم وبتضحياتهم”.

كما أضاف قائلاً في منشور على إكس اليوم، “صوتكم هو أمل السوريين”.

الانتخابات البرلمانية في سوريا

إلى ذلك، أوضح نجمة أن الانتخابات بدأت الساعة 9 (بالتوقيت المحلي) في موعدها. وأكد أن “مقاعد السويداء والرقة والحسكة ستبقى شاغرة.”

وسيتمّ تشكيل البرلمان، وولايته ثلاثون شهرا قابلة للتجديد، بناء على آلية حدّدها الإعلان الدستوري، وليس بانتخابات مباشرة من الشعب.

,بموجب الآلية، تنتخب هيئات مناطقية شكّلتها لجنة عليا عيّن الرئيس السوري أحمد الشرع أعضاءها، ثلثي أعضاء المجلس البالغ عددهم 210، على أن يعيّن الرئيس الثلث الباقي.

ويتنافس 1578 مرشحا، 14 في المئة منهم نساء، وفق اللجنة العليا للانتخابات، للفوز بمقاعد المجلس.