انطلاق الحملة الوطنية لتطبيق توكلنا.. 34 مليون مستخدم في السعودية

انطلقت اليوم الحملة الوطنية للتطبيق الوطني الشامل “توكلنا” بمفهومه الجديد، بوصفه منصة رقمية وطنية موحدة تبرز عددًا كبيرًا من الخدمات التي يستفيد منها أكثر من 34 مليون مستفيد من المواطنين والمقيمين والزائرين للمملكة بشكل آمن وميسّر، في خطوة تؤكد نجاح مسيرة التحول الرقمي في المملكة، حيث يتيح التطبيق الاستفادة من أكثر من (1000) خدمة موجودة حاليًا في التطبيق تقدمها أكثر من (250) جهة تلبي جميع احتياجات المستفيدين من خلال تبسيط الإجراءات والعمليات وتعزيز تجارب الخدمات الحكومية والخاصة تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

انطلاق الحملة الوطنية لتطبيق توكلنا

ومن المقرر أن تعمل أكثر من (250) جهة حكومية بالتعريف بخدماتها التي تمت إتاحتها عبر التطبيق الوطني الشامل “توكلنا” من خلال هذه الحملة التي تستمر حتى تاريخ 31 ديسمبر 2025م، ويُوضّح خلالها أهمية اعتماد تطبيق “توكلنا” قناة إضافية لخدماتها.

وتهدف الحملة الوطنية إلى تسليط الضوء على الممكنات الرقمية التي يوفرها التطبيق الوطني الشامل “توكلنا” وباقة خدماته التي تقدمها الجهات الحكومية من خلاله، إلى جانب تحفيز الجهات على استكمال إضافة خدماتها للتطبيق بوصفه تطبيقًا وطنيًا يقدّم حلولًا شاملة تلبي احتياجات المستخدمين من الخدمات الحكومية والخاصة، وتُسهِّل عليهم الوصول إليها بكل يُسر وسهولة، وبطريقة آمنة، وذلك بما يؤكد ريادة المملكة وتميّزها في استخدام التقنيات المتقدمة وتوظيفها التوظيف الأمثل خدمةً للبشرية.

ويتيح التطبيق الوطني الشامل “توكلنا” الوصول إلى باقة واسعة من الخدمات التي تغطي مختلف جوانب الحياة اليومية، بما في ذلك الخدمات الشخصية والأسرية مثل: خدمات الهوية والإقامة، وخدمات العنوان الوطني، وخدمات الإرشاد الأسري، والخدمات الصحية مثل: استعراض التطعيمات، والمواعيد الطبية، والخدمات التعليمية المرتبطة بمنصات التعلم والمدارس والجامعات، إلى جانب خدمات الحج والعمرة، والمحفظة الرقمية التي تعرض أنواع البطاقات التي تصدرها الجهات، وخدمات الاستعلامات الحكومية، والتنقل، والفعاليات، والتذاكر، وغيرها.

ويمكن استعراض الخدمات عبر التطبيق الوطني الشامل “توكلنا” بمزيد من السلاسة والراحة، والاطلاع على ما يوفره التطبيق من تقنيات تسهل الوصول إلى هذه الخدمات، من خلال تحميل التطبيق عبر متجري “Google Play” و “Apple Play Store”.